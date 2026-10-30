The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
வெற்றிகரமாக விண்ணில் பாய்ந்தது ஜிஎஸ்எல்வி - எஃப்18!அதிக கட்டணம் வசூலித்தால் ஆம்னி பேருந்துகளின் அனுமதி ரத்து! போக்குவரத்துத் துறை புழல் சிறையில் உள்ள அன்பில் மகேஸுக்கு வீட்டு உணவு கொடுக்க அனுமதி‘தமிழர் ஒருவர் நிச்சயம் பிரதமர் ஆவார்’ - குடியரசு துணைத் தலைவர் சி.பி.ஆர். பேட்டி!மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் குடியரசு துணைத் தலைவர் வருகையின்போது மின்தடை!அஸ்ஸாமிற்குள் நுழைந்த 36 வங்கதேசத்தினர் கைது! சௌதி அரேபியாவுக்கான ஏர் இந்தியா விமானங்கள் ரத்து நவ.14 வரை நீட்டிப்பு! சிதம்பரம் கோயில் நிர்வாகத்தைக் கண்காணிக்க ஓய்வுபெற்ற நீதிபதிகள் குழு! உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு

சிறிய செலவிலும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்: நிதியமைச்சா் மரிய வில்சன்

சிறிய செலவுகளிலும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என்று உலக சிக்கன நாளில் நிதியமைச்சா் மரிய வில்சன் தெரிவித்துள்ளாா்.

மரிய வில்சன் - கோப்புப் படம்

Updated On :

சிறிய செலவுகளிலும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என்று உலக சிக்கன நாளில் நிதியமைச்சா் மரிய வில்சன் தெரிவித்துள்ளாா்.

உலக சிக்கன நாள் ஆண்டுதோறும் அக்.30-ஆம் தேதி கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது. இதை முன்னிட்டு அமைச்சா் மரிய வில்சன் எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், ‘செய்க பொருளைச் செறுநா் செருக்கறுக்கும் எஃகதனிற் கூரிய தில்’ எனும் திருவள்ளுவா் வாக்கிற்கிணங்க செல்வத்தைச் சோ்க்க வேண்டும்; நம் பகைவா்களின் செருக்கினை (கா்வம்/அகங்காரத்தை) அழிக்கவல்ல வாள், அந்தப் பொருளைவிடக் கூா்மையானது வேறு எதுவும் இல்லை. தேவையற்ற பகட்டும் ஆடம்பரச் செலவுகளும் ஒருவரை மிக விரைவாக வறுமைப் பாதைக்குக் கொண்டு சென்றுவிடும்.

மேலும், ஔவையின் கூற்றைக் குறிப்பிட்டு, ஒருவன் தன் வருமானத்தைவிட அதிகமாகச் செலவு செய்தால் அவனுடைய மானம் (மரியாதை) அழியும், அவனது அறிவும் மழுங்கிப் போகும், இறுதியில் அவன் மருள் (குழப்பமும் அறியாமையும்) அடைந்து வாழ்க்கையில் துன்பப்படுவான் என குறிப்பிட்டுள்ளாா். சிறு துவாரமும் ஒரு பெரிய கப்பலையே மூழ்கடித்துவிடும்; அதேபோல சிறிய செலவுகளிலும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்.

எனவே, வாழ்க்கை சிறப்பாக அமைய அனைவரும் சிக்கனமாகச் செலவு செய்து சேமிக்க அருகிலுள்ள அஞ்சலகங்களில் சேமிப்புக் கணக்கைத் தொடங்க வேண்டுகிறேன் என்று குறிப்பிட்டுள்ளாா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

அமைச்சா் பேச்சில் உடன்பாடு: கைதியின் உடலைப் பெற உறவினா்கள் சம்மதம்

அமைச்சா் பேச்சில் உடன்பாடு: கைதியின் உடலைப் பெற உறவினா்கள் சம்மதம்

இளம் ஆய்வாளா்களின் முன்னெடுப்புகளுக்கு அரசு நிதியுதவி: நிதியமைச்சா் மரிய வில்சன் உறுதி

இளம் ஆய்வாளா்களின் முன்னெடுப்புகளுக்கு அரசு நிதியுதவி: நிதியமைச்சா் மரிய வில்சன் உறுதி

தமிழக நிதியமைச்சா் மரியவில்சன் மீதான வழக்கு: விசாரணைக்கு செப். 29 வரை தடை நீட்டிப்பு

தமிழக நிதியமைச்சா் மரியவில்சன் மீதான வழக்கு: விசாரணைக்கு செப். 29 வரை தடை நீட்டிப்பு

கொலை முயற்சி வழக்கை தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும்: புதுச்சேரி நீதிமன்றத்தில் தமிழகஅமைச்சா் மரிய வில்சன் மனு

கொலை முயற்சி வழக்கை தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும்: புதுச்சேரி நீதிமன்றத்தில் தமிழகஅமைச்சா் மரிய வில்சன் மனு

விடியோக்கள்

நூறு கோடி வானவில் படத்தின் டிரைலர்!

நூறு கோடி வானவில் படத்தின் டிரைலர்!

தங்கப்புள்ள பாடல் வெளியீடு!

தங்கப்புள்ள பாடல் வெளியீடு!