சிறிய செலவிலும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்: நிதியமைச்சா் மரிய வில்சன்
சிறிய செலவுகளிலும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என்று உலக சிக்கன நாளில் நிதியமைச்சா் மரிய வில்சன் தெரிவித்துள்ளாா்.
மரிய வில்சன் - கோப்புப் படம்
சிறிய செலவுகளிலும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என்று உலக சிக்கன நாளில் நிதியமைச்சா் மரிய வில்சன் தெரிவித்துள்ளாா்.
உலக சிக்கன நாள் ஆண்டுதோறும் அக்.30-ஆம் தேதி கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது. இதை முன்னிட்டு அமைச்சா் மரிய வில்சன் எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், ‘செய்க பொருளைச் செறுநா் செருக்கறுக்கும் எஃகதனிற் கூரிய தில்’ எனும் திருவள்ளுவா் வாக்கிற்கிணங்க செல்வத்தைச் சோ்க்க வேண்டும்; நம் பகைவா்களின் செருக்கினை (கா்வம்/அகங்காரத்தை) அழிக்கவல்ல வாள், அந்தப் பொருளைவிடக் கூா்மையானது வேறு எதுவும் இல்லை. தேவையற்ற பகட்டும் ஆடம்பரச் செலவுகளும் ஒருவரை மிக விரைவாக வறுமைப் பாதைக்குக் கொண்டு சென்றுவிடும்.
மேலும், ஔவையின் கூற்றைக் குறிப்பிட்டு, ஒருவன் தன் வருமானத்தைவிட அதிகமாகச் செலவு செய்தால் அவனுடைய மானம் (மரியாதை) அழியும், அவனது அறிவும் மழுங்கிப் போகும், இறுதியில் அவன் மருள் (குழப்பமும் அறியாமையும்) அடைந்து வாழ்க்கையில் துன்பப்படுவான் என குறிப்பிட்டுள்ளாா். சிறு துவாரமும் ஒரு பெரிய கப்பலையே மூழ்கடித்துவிடும்; அதேபோல சிறிய செலவுகளிலும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்.
எனவே, வாழ்க்கை சிறப்பாக அமைய அனைவரும் சிக்கனமாகச் செலவு செய்து சேமிக்க அருகிலுள்ள அஞ்சலகங்களில் சேமிப்புக் கணக்கைத் தொடங்க வேண்டுகிறேன் என்று குறிப்பிட்டுள்ளாா்.
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