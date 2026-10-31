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ஜிபிஎஸ் கருவி பொருத்தாத கனிமவள லாரிகளுக்கு நாளை முதல் தடை

தமிழகத்தில் ஜிபிஎஸ் கருவி பொருத்தாத கனிமவள லாரிகளுக்கு இன்றுமுதல் தடை விதிக்கப்படுவது குறித்து...

பிரதிப் படம்

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தமிழகத்தில் ஜிபிஎஸ் கருவி பொருத்தாத கனிமவள லாரிகளுக்கு இன்று முதல் தடை விதிக்கப்படுகிறது.

தமிழகத்தில் உள்ள கனிம வளங்கள் வெளிமாநிலங்களுக்குக் கடத்தப்படுவதாக அரசுக்கு புகார்கள் வந்தன. அதுமட்டுமின்றி, அனுமதி இல்லாத லாரிகளால் மாநிலத்துக்குள்ளேயும் கனிம வளங்கள் சுரண்டப்படுவதாகவும் புகார்கள் தெரிவித்தன.

இதனையடுத்து, தமிழகத்தில் கனிம வளங்கள் ஏற்றிச் செல்லும் வாகனங்களில் செப். 30-க்குள் ஜிபிஎஸ் கருவி கட்டாயம் பொருத்தப்பட வேண்டும் என உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது. இல்லையெனில், ஜிபிஎஸ் பொருத்தப்படாத லாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டது.

கனிம வளங்களை ஏற்றிச் செல்லும் லாரிகளில் ஜிபிஎஸ் பொருத்த செப்டம்பர் மாதம் வரையில் அவகாசம் அளிக்கப்பட்ட நிலையில், அக்டோபர் மாதம் வரையில் அவகாசம் நீட்டிக்கப்பட்டு இன்றுடன் (அக். 31) நிறைவடைகிறது.

ஆகையால், மாநிலத்தில் நாளை முதல் (நவ. 1) ஜிபிஎஸ் கருவி பொருத்தப்பட்ட லாரிகள் மட்டுமே கனிம வளங்களை ஏற்றிச் செல்ல முடியும். ஜிபிஎஸ் பொருத்தாத வாகனங்களில் உடனடியாக பொருத்தப்பட வேண்டும். இல்லையெனில், அவர்களால் கருங்கற்கள், எம் சாண்ட், மணல் போன்றவற்றை எடுத்துச் செல்ல முடியாது. மேலும், அவர்களுடைய அனுமதிச் சீட்டும் ரத்து செய்யப்படும்.

இதனையும் மீறி, ஜிபிஎஸ் பொருத்தப்படாத வாகனங்களில் கனிம வளங்கள் ஏற்றப்படுவதாகப் புகார்கள் வந்தால், உடனடி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

Summary

Ban on mineral-transporting lorries without GPS devices, effective from tomorrow

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