இரு ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளுக்கு மத்திய அரசு விருது
தமிழக காவல் துறையைச் சோ்ந்த இரு ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளுக்கு மத்திய அரசின் திறன் விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
போலீஸ் - கோப்புப்படம்.
தமிழக காவல் துறையைச் சோ்ந்த இரு ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளுக்கு மத்திய அரசின் திறன் விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சா்தாா் வல்லபபாய் படேல் பிறந்த தினமான அக். 31-ஆம் தேதி ஒவ்வொரு ஆண்டும் மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தால் சிறப்பாகப் பணிபுரியும் மத்திய ஆயுதப்படையினா், மத்திய புலனாய்வு அமைப்பினா், காவல் துறையினா் ஆகியோருக்கு மத்திய உள்துறை அமைச்சரின் திறன் விருது வழங்கப்படுகிறது.
நிகழ் ஆண்டு இந்த விருது 490 பேருக்கு சனிக்கிழமை அறிவிக்கப்பட்டது. காவல் துறையில் மாநிலம் வாரியாக வழங்கப்படும் இந்த விருதுக்கு தமிழக காவல் துறையில் மதுரையில் உள்ள தமிழ்நாடு சிறப்புக் காவல் படையின் 6-ஆம் அணியின் காவல் கண்காணிப்பாளராக உள்ள மதுகுமாரி, திருவாரூா் மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளா் வி.சதீஷ்குமாா் ஆகியோா் தோ்வு செய்யப்பட்டுள்ளனா்.
இதேபோல தமிழக தடய அறிவியல் துறை துணை இயக்குநா் டாக்டா் ராஜஸ்ரீ ரகுநாத் இந்த விருதுக்குத் தோ்வு செய்யப்பட்டுள்ளாா்.
சிறந்த செயல்பாடுகள், சிறந்த புலனாய்வு, மிகச்சிறந்த சேவை, துணிச்சலான உளவுப் பணி ஆகியவற்றில் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பை வழங்கும் அதிகாரிகளுக்கு விருது வழங்கப்படுகிறது.
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