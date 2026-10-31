சொத்து விவரம் தாக்கல் செய்ய அரசு ஊழியர்களுக்கு அவகாசம்
தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்கள் தங்கள் சொத்து மற்றும் கடன் விவரங்களை ஆன்லைனில் தாக்கல் செய்வதற்கான கால அவகாசம் மேலும் நீட்டிக்கப்பட்டிருப்பது பற்றி...
தமிழ்நாடு அரசு.
தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்கள் தங்கள் சொத்து மற்றும் கடன் விவரங்களை ஆன்லைனில் தாக்கல் செய்வதற்கான கால அவகாசம் மேலும் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர் நடத்தை விதிகளின்படி, அரசு ஊழியர்கள் தங்களின் அசையும், அசையா சொத்துகள் மற்றும் கடன்கள் குறித்த விவரங்களைத் தாக்கல் செய்ய வேண்டும். இந்த விவரங்களை ஒருங்கிணைந்த மனிதவள நிதி மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் (ஐஎஃப்ஆர்எம்எஸ்) ‘களஞ்சியம்’ செயலி வாயிலாக, அக்டோபர் 31-க்குள் பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று மனிதவள மேம்பாட்டுத் துறை தனது கடிதத்தில் அறிவுறுத்தியிருந்தது.
அதன்படி, இத்துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் அனைவரும் ‘களஞ்சியம்’ செயலியில் விவரங்களை தவறாமல் பதிவுசெய்து, அதன் விவரத்தை இயக்குநரகத்துக்கு தெரிவிக்க வேண்டும் என அதில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. அரசு ஊழியர்கள் சொத்து விவரங்களை அக்டோபர் 31-ஆம் தேதிக்குள் சமர்ப்பித்தால் மட்டுமே பதவி உயர்வு அளிக்க வேண்டும் என்றும் தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவிட்டிருந்தது.
ஆனால் கருவூலத் துறையின் களஞ்சியம் செயலியில் சர்வர் பிரச்னை போன்ற தொழில்நுட்பக் கோளாறுகளால் ஆவணங்களை பதிவேற்றுவதில் பல்வேறு சிரமங்கள் உள்ளதால், சொத்து விவரங்களை இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்வதற்கான கால அவகாசத்தை நீட்டிக்க தமிழக அரசு முன்வர வேண்டும் என அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள் கோரிக்கை வைத்தனர்.
இதையடுத்து அரசு ஊழியர்களின் கோரிக்கையை ஏற்று, சொத்து மற்றும் கடன் விவரங்களை ஆன்லைனில் தாக்கல் செய்வதற்கான கால அவகாசத்தை டிசம்பர் 31 வரை நீட்டித்து தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
Summary
The deadline for Tamil Nadu government employees to file their property and liability details online has been further extended.
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