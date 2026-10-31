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வெற்றிகரமாக விண்ணில் பாய்ந்த ஜிஎஸ்எல்வி எஃப் 18 - புகைப்படங்கள்

வெற்றிகரமாக விண்ணில் பாய்ந்த ஜிஎஸ்எல்வி எஃப் 18 - புகைப்படங்கள்

ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவான் விண்வெளி மையத்தில் இருந்து ஜி.எஸ்.எல்.வி - எஃப் 18 ராக்கெட் இரவு (30ஆம் தேதி) 11.51 மணிக்கு வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டது.

Updated On :
ராக்கெட் ஏவுதலுக்கான 24 மணி நேரக்கவுன்டவுன் 29 ஆம் தேதி தொடங்கி, நேற்று இரவு 11.51 மணிக்கு வெற்றிகரமாக ராக்கெட் விண்ணில் பாய்ந்தது.

ராக்கெட் ஏவுதலுக்கான 24 மணி நேரக்கவுன்டவுன் 29 ஆம் தேதி தொடங்கி, நேற்று இரவு 11.51 மணிக்கு வெற்றிகரமாக ராக்கெட் விண்ணில் பாய்ந்தது.

புவி வட்டப்பாதையில் என்விஎஸ் 03 செயற்கைக்கோள் வெற்றிகரமாக புவி வட்டப்பாதையில் நிலை நிறுத்தப்பட்டது.

புவி வட்டப்பாதையில் என்விஎஸ் 03 செயற்கைக்கோள் வெற்றிகரமாக புவி வட்டப்பாதையில் நிலை நிறுத்தப்பட்டது.

சுமார் 50 மீட்டர் உயரம் கொண்ட என்விஎஸ்-03 செயற்கைகோள் 2,250 கிலோ எடை கொண்டது.

சுமார் 50 மீட்டர் உயரம் கொண்ட என்விஎஸ்-03 செயற்கைகோள் 2,250 கிலோ எடை கொண்டது.

இந்திய நிலப்பரப்பு மற்றும் எல்லைகளைக் கடந்து சுமார் 1,500 கி.மீ. பரப்பளவுக்குத் துல்லியமான வழிகாட்டி மேப்பிங் சேவைகளை இது வழங்கும்.

இந்திய நிலப்பரப்பு மற்றும் எல்லைகளைக் கடந்து சுமார் 1,500 கி.மீ. பரப்பளவுக்குத் துல்லியமான வழிகாட்டி மேப்பிங் சேவைகளை இது வழங்கும்.

தரை, கடல் மற்றும் வான்வெளிப் போக்குவரத்தைக் கண்காணிக்கவும், பேரிடர் காலங்களில் துல்லியமான எச்சரிக்கைத் தகவல்களை வழங்கவும் இந்தச் செயற்கைக்கோள் உதவும்.

தரை, கடல் மற்றும் வான்வெளிப் போக்குவரத்தைக் கண்காணிக்கவும், பேரிடர் காலங்களில் துல்லியமான எச்சரிக்கைத் தகவல்களை வழங்கவும் இந்தச் செயற்கைக்கோள் உதவும்.

இருப்பிட மற்றும் வழிகாட்டும் சேவைக்கு உதவும் நேவிக் அமைப்பை வலுப்படுத்தி குறைபாடுகளை களையும் நோக்கில் என்விஎஸ்-03 செயற்கைக்கோள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

இருப்பிட மற்றும் வழிகாட்டும் சேவைக்கு உதவும் நேவிக் அமைப்பை வலுப்படுத்தி குறைபாடுகளை களையும் நோக்கில் என்விஎஸ்-03 செயற்கைக்கோள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

செய்தியாளர் சந்திப்பில் ​​இஸ்ரோ தலைவர் வி. நாராயணன் மற்ற அதிகாரிகள்.

செய்தியாளர் சந்திப்பில் ​​இஸ்ரோ தலைவர் வி. நாராயணன் மற்ற அதிகாரிகள்.

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இன்று விண்ணில் செலுத்தப்படுகிறது ‘ஜிஎஸ்எல்வி-எஃப் 18’

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நாளை விண்ணில் பாய்கிறது ஜிஎஸ்எல்வி-எஃப் 18

நாளை விண்ணில் பாய்கிறது ஜிஎஸ்எல்வி-எஃப் 18

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