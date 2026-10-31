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வேலூரில் சிறைத்துறை உணவகம், பெட்ரோல் பங்க் திடீர் மூடல்!

வேலூர் மத்திய சிறை துறை சார்பில் நடத்தப்பட்டு வரும் பெட்ரோல் பங்க், உணவகம், கோழி இறைச்சி கடைகள் மூடப்பட்டிருப்பது பற்றி....

Vellore Prison Department Restaurant and Petrol Bunk Suddenly Closed!

வேலூர் மத்திய சிறை துறை சார்பில் நடத்தப்பட்டு வரும் பெட்ரோல் பங்க், கோழி இறைச்சி கடை.

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வேலூர் மத்திய சிறை துறை சார்பில் நடத்தப்பட்டு வரும் பெட்ரோல் பங்க், உணவகம், கோழி இறைச்சி கடைகள் தற்காலிகமாக மூடப்பட்டுள்ளது.

வேலூர் தொரப்பாடியில் உள்ள ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் மத்திய சிறையில் சுமார் 900 க்கும் மேற்பட்ட சிறை வாசிகள் உள்ளனர். சுமார் 30 ஆண் நன்நடத்தை சிறைவாசிகளைக் கொண்டு வேலூர் மத்திய சிறை துறை சார்பில் பெட்ரோல் பங்க், கோழி இறைச்சி கடை, பட்டாசு கடை மற்றும் உணவகம் ஆகியவை நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.

இதில் பணியாற்றும் நன்னடத்தைகளுக்கு மாதம் ஊதியமும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் தேனி சிறையில் இருந்து 17 கைதிகள் தப்பி ஓடிய நிலையில் பாதுகாப்பு நடவடிக்காக வேலூர் மத்திய சிறை துறை சார்பில் செயல்பட்டு வந்த பெட்ரோல் பங்க், உணவகம் மற்றும் கோழி இறைச்சி கடைகள் தற்காலிகமாக மூடி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள சிறைகளில் நன்னடத்தை சிறைவாசிகளைக் கொண்டு செயல்பட்டு வரும் கடைகளை மறு உத்தரவு வரும் வரை மூடி வைக்க தமிழ்நாடு சிறைத்துறை டிஜிபி உத்தரவிட்டதன் அடிப்படையில் நடவடிக்கை மேற்கொண்டதாக வேலூர் மத்திய சிறைத் துறை அதிகாரிகள் தகவல் தெரிவித்துள்ளனர்.

இதேபோல் சேலம் மத்திய சிறைச்சாலை வளாகத்தில் செயல்பட்டு வந்த பெட்ரோல் பங்கும் மூடப்பட்டுள்ளது. அங்கு பணியாற்றிய ஆயுள் தண்டனை கைதிகள் சிறைக்குள் மீண்டும் அடைக்கப்பட்டதால் பெட்ரோல் போட வந்தவர்கள் ஏமாற்றத்துடன் சென்றனர். அதேசமயம் சிறை நிர்வாகம் நடத்தும் சிக்கன் கடையில் பணியாற்றி வந்த தண்டனை கைதிகளும் மீண்டும் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

சேலம் மத்திய சிறைச்சாலையை சுற்றிலும் போலீஸார் பலத்த பாதுகாப்பு பணிகள் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். சிறைத்துறை வளாகத்தில் தண்டனை கைதிகள் வேலை பார்த்து ஊதியம் ஈட்டி வந்த நிலையில் தற்போது அதுவும் முடக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Petrol Bunk and Eatery Run by Vellore Central Jail Temporarily Closed

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