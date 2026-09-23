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வேலூர் விமான நிலையம் வந்திறங்கிய 2-வது பயிற்சி விமானம்!

வேலூரில் உள்ள விமான நிலையத்துக்கு ஐதராபாத்தைச் சேர்ந்த பயிற்சி விமானம் பற்றி..

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வேலூரில் உள்ள விமான நிலையத்துக்கு ஐதராபாத்தைச் சேர்ந்த விமான பயிற்சி நிறுவனத்தின் 4 இருக்கைகள் கொண்ட இரண்டாவது பயிற்சி விமானம் இன்று வந்திறங்கியுள்ளது.

ஹைதராபாத்தைச் சேர்ந்த தனியார் விமான பயிற்சி நிறுவனம் வேலூர் விமான நிலையத்தில் பயிற்சி மையத்தை அமைக்க உள்ள நிலையில் மொத்தம் 3 பயிற்சி விமானங்கள் வர உள்ளதாகவும், அதில் ஒன்று கடந்த ஐந்தாம் தேதி வந்த நிலையில் தற்போது இரண்டு பயிற்சி விமானம் வந்தடைந்துள்ளது.

வேலூர் விமான நிலையம் விரைவில் பயன்பாட்டுக்கு வரும் என கடந்த சில நாள்களுக்கு முன் மத்திய இணை அமைச்சர் எல். முருகன் வேலூரில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தபோது தெரிவித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

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