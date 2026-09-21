இன்று சென்னை - திருச்சி இண்டிகோ விமானங்கள் ரத்து
இன்று சென்னை - திருச்சி இண்டிகோ விமானம் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது பற்றி..
இண்டிகோ விமானங்கள் ரத்து
சென்னையிலிருந்து புறப்படும் இண்டிகோ விமான சேவை இன்று ரத்து செய்யப்பட்டிருப்பதாக நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.
சென்னை விமான நிலைத்தில் இருந்து திருச்சி செல்ல வேண்டிய இண்டிகோ விமானத்தில் போதிய பயணிகள் இல்லாதால் விமானம் ரத்து செய்யப்படுவதாக அறிவிப்பு வெளியாகியிருக்கிறது.
சென்னையிலிருந்து திருச்சி செல்லும் விமானம் ரத்து செய்யப்பட்டதால் திருச்சி - சென்னை விமானமும் ரத்தாவதாக அறிவிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.
இந்த விமானங்களில் முன்பதிவு செய்திருந்த பயணிகளின் டிக்கெடுகள் வேறு விமானங்களுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளன. சென்னை - திருச்சி, திருச்சி - சென்னை ஆகிய விமானங்கள் ரத்து செய்யப்படுவதாகவும் இது குறித்து பயணிகளுக்கு அறிவிப்பு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது.
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