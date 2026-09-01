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செப்டம்பரில் எத்தனை விடுமுறை? வார இறுதி நாள்களுடன் சேர்ந்து வருகிறதா?

செப்டம்பரில் எத்தனை நாள்கள் விடுமுறை வருகின்றன, வார இறுதி நாள்களுடன் சேர்ந்து வருகிறதா என்பது பற்றி..

15.8.2026:TIRUNELVELI:STANDALONE:-White-painted sand idols of Lord Vinayagar await colourful finishing touches ahead of Vinayagar Chaturthi celebratio

விநாயகர் சதுர்த்தி - ENS

Published On :1 செப்டம்பர் 2026, 12:45 pm IST

இந்த 2026ஆம் ஆண்டு இப்போதுதான் தொடங்கியது போல இருக்கிறது. ஆனால், ஒன்பதாம் மாதமான செப்டம்பரே வந்துவிட்டது என்று நினைப்பவர்கள் பலர்.

இந்த செப்டம்பர் மாதம் பொதுவாக ரம்மியமான காலநிலை தொடங்கும் மாதமாக இருக்கும். இப்போது புவி வெப்பமயமாதல் காரணமாக, வருடம் முழுக்க கோடைக்காலமாக இருப்பதால், பலரும் ஊட்டி, கொடைக்கானல் என செல்வதற்கு நல்ல நாளைத் தேடிக் கொண்டிருக்கலாம்.

செப்டம்பர் ஒன்றாம் தேதி தொடங்கிவிட்டது. இந்த மாதத்தில் பொதுவாக இரண்டு விடுமுறை நாள்கள் வருகின்றன. ஒன்று கிருஷ்ண ஜெயந்தி. செப். 4ஆம் தேதி கிருஷ்ண ஜெயந்தி வெள்ளிக்கிழமை வருகிறது. ஆனால் அதற்கடுத்த சனிக்கிழமை வேலை நாள் என்றாலும் ஒரு நாள் விடுமுறை எடுத்தால் ஊர் சுற்ற சரியாக இருக்கும்.

அடுத்து செப். 14ஆம் தேதி விநாயகர் சதுர்த்தி. இது பத்து பொருத்தமும் பக்காவாக அமையப் பெற்ற நாளாக உள்ளது. காரணம், இரண்டாவது சனிக்கிழமை, ஞாயிற்றுக்கிழமையை ஒட்டி வரும் திங்களன்று விநாயகர் சதுர்த்தி வருவதால் வெளியூர் பயணங்களுக்கு ஏற்றதாக உள்ளது.

இது தவிர, சில மாநிலங்களுக்கு என தனிச்சிறப்பு மிக்க நாள்களும் அந்தந்த மாநிலங்களுக்கு விடுமுறை இருப்பதால் அவற்றையும் கணக்கிட்டு பயணங்களை திட்டமிட்டுக் கொள்ளலாம்.

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