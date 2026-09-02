பேரவையில் இன்று...(செப்.2)
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் இன்று....
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை.
பேரவை காலை 9.30 மணிக்கு கூடியதும் கேள்வி நேரம் நடைபெறும்.
* நாகப்பட்டினம், திருமருகல் பகுதியில் மாவுப்பூச்சி தாக்குதலால் பருத்திப் பயிர்கள் சேதமடைந்தது குறித்து ஜவாஹிருல்லா எம்எல்ஏ கவன ஈர்ப்பு தீர்மானத்தைக் கொண்டு வருகிறார்.
* 2026-ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு வணிக எளிதாக்குதல் (திருத்த) சட்டமுன்வடிவை தொழில் துறை அமைச்சர் ச.கீர்த்தனா அறிமுகம் செய்வார்.
* மதிப்பீட்டுக் குழு, பொதுக் கணக்குக் குழு, பொது நிறுவனங்கள் குழு ஆகியவற்றுக்கு 16 உறுப்பினர்களைத் தேர்ந்தெடுத்தல், அவை உரிமைக் குழுவுக்கு 14 உறுப்பினர்களைத் தேர்ந்தெடுத்தல் ஆகியவற்றுக்கான அரசினர் தீர்மானங்களை வருவாய்த் துறை அமைச்சர் கே.ஏ. செங்கோட்டையன் கொண்டு வருவார்.
* பால் வளம், மீன்வளம் மற்றும் மீனவர் நலன், கால்நடை பராமரிப்பு ஆகிய துறைகளின் மானியக் கோரிக்கை மீதான விவாதமும் வாக்கெடுப்பும்.
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