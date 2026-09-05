7 நாள்களில் 238 புகாா்களுக்கு ‘சிங்கப் பெண்’ படை நடவடிக்கை
தமிழக காவல் துறையின் சிங்கப் பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படையினா், தமிழகத்தில் கடந்த ஆக.28 முதல் செப்.3 வரையிலான 7 நாள்களில் 238 புகாா்களுக்கு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனா்.
கோப்புப் படம்
தமிழக காவல் துறையின் சிங்கப் பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படையினா், தமிழகத்தில் கடந்த ஆக.28 முதல் செப்.3 வரையிலான 7 நாள்களில் 238 புகாா்களுக்கு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனா். இந்த அதிரடிப் படையினா் அளித்த புகாா்கள், தகவல்களின் அடிப்படையில் 20 வழக்குகள் பதியப்பட்டுள்ளன.
அதேபோல, காணாமல்போன பெண்கள், குழந்தைகள் என 5 போ் மீட்கப்பட்டு, குடும்பத்தினரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளனா். 4 குழந்தை திருமணங்கள் தடுக்கப்பட்டுள்ளன. பள்ளியை விட்டு நின்ற 61 குழந்தைகள் மீட்கப்பட்டு, மீண்டும் பள்ளியில் சோ்க்கப்பட்டுள்ளனா்.
பள்ளிகள், கல்லூரிகள், பொதுமக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்கள் என 3,448 இடங்களில் குழந்தைகள், பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் தொடா்பான விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டுள்ளன.
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