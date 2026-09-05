The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
உத்தர பிரதேச வெள்ளம்: 26 மாவட்டங்கள் பாதிப்பு - 17,500 போ் மீட்புமாவட்ட நீதிபதிகளின் ஓய்வு வயது 62: தமிழ்நாடு உள்பட 7 மாநிலங்கள் ஒப்புதல்396 ஆசிரியா்களுக்கு டாக்டா் ராதாகிருஷ்ணன் விருது: அமைச்சா் ராஜ்மோகன் இன்று வழங்குகிறாா்நிலக்கரியில் இருந்து வாயுக்களைப் பிரித்தெடுக்கும் திட்டம்: ஒப்பந்தப்புள்ளி கோராத நிறுவனங்கள்ரயில் நிலையங்களின் வருவாய் பட்டியல்: சென்ட்ரலுக்கு 3-ஆவது இடம்!

கே.என். நேரு, அவரது சகோதரர் தொடர்புடைய இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் அதிரடி சோதனை

முன்னாள் அமைச்சர் கே.என். நேரு மற்றும் அவரது சகோதரர் ரவிச்சந்திரனுக்கு சொந்தமான இடங்களில் நடைபெற்று வரும் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையினரின் சோதனை குறித்து...

Former Minister K.N. Nehru.

முன்னாள் அமைச்சர் கே.என். நேரு. - கோப்புப்படம்

Published On :5 செப்டம்பர் 2026, 9:03 am IST

சென்னை: திமுக முன்னாள் அமைச்சர் கே.என். நேரு மற்றும் அவரது சகோதரர் ரவிச்சந்திரனுக்கு சொந்தமான இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை போலீசார் சனிக்கிழமை காலை முதல் அதிரடி சோதனை நடத்தி வருகின்றனர்.

சென்னையில் கே.என். நேரு மற்றும் அவரது சகோதரர் ரவிச்சந்திரனுக்கு சொந்தமான இடங்களிலும் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையினர் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர்.

சென்னையில் மயிலாப்பூர், அடையார், திருவான்மியூர், அண்ணா நகர், அபிராமபுரம் உள்ளிட்ட பத்து இடங்களில் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர்.

இதுபோன்று திருச்சி தில்லை நகரில் உள்ள கே.என். நேரு வீடு மற்றும் அவருக்கு சொந்தமான இடங்களில் நான்கு வாகனங்களில் வந்த லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை போலீசார் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர். தகவல் அறிந்து தற்போது தில்லை நகர் வீட்டிற்கு நேரு வந்துள்ளார்.

சட்டவிரோதமாக பல்வேறு நிறுவனங்களில் கட்சி நிதி(பார்ட்டி ஃபண்ட்) கேட்டு மிரட்டி வசூல் செய்ததாக வந்த குற்றச்சாட்டின் பேரில் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையினர் சோதனை நடத்தி வருவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

ஆனால், திமுக ஆட்சியில் நகராட்சி நிர்வாகத் துறை அமைச்சராக இருந்த கே. என். நேரு, நகராட்சி நிர்வாகத்தில் வேலை வாங்கித் தருவதாகக் கூறி ரூ.800 கோடிக்கு மேல் மோசடி நடைபெற்றதாக வழக்கு மற்றும் நகராட்சி மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறையில் டெண்டர் முறைகேடு தொடர்பான வழக்குகளில் சோதனை நடைபெற்று வருவதாக கூறப்படுகிறது. எந்த வழக்கில் சோதனை நடைபெற்று வருகிறது என்ற அதிகாரப்பூர்வ தகவல்கள் எதுவும் இதுவரை வெளியாகவில்லை.

சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் நடந்து வரும் நிலையில் திமுக முன்னாள் அமைச்சரும் தற்போதைய எதிர்க்கட்சி துணைத் தலைவருமான கே.என். நேரு வீடுகளில் நடந்து வரும் அதிரடி சோதனை தமிழ்நாடு அரசியல் களத்தில் கவனம் பெற்றுள்ளது.

Summary

Anti-corruption police conduct surprise raids at premises linked to K.N. Nehru and his brother

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

விவசாயியிடம் லஞ்சம்: மின்கம்பியாளா் கைது

விவசாயியிடம் லஞ்சம்: மின்கம்பியாளா் கைது

மதுரை மத்திய சிறையில் ரூ. 100 கோடி ஊழல் புகார்: லஞ்ச ஒழிப்புத் துறைக்கு நீதிமன்றம் எச்சரிக்கை!

மதுரை மத்திய சிறையில் ரூ. 100 கோடி ஊழல் புகார்: லஞ்ச ஒழிப்புத் துறைக்கு நீதிமன்றம் எச்சரிக்கை!

லஞ்ச ஒழிப்பு போலீஸாா் சோதனையில் ரூ.25,000 ரொக்கம் பறிமுதல்: ரூ. 1 லட்சத்துக்கு யுபிஐ பரிவா்த்தனை கண்டுபிடிப்பு

லஞ்ச ஒழிப்பு போலீஸாா் சோதனையில் ரூ.25,000 ரொக்கம் பறிமுதல்: ரூ. 1 லட்சத்துக்கு யுபிஐ பரிவா்த்தனை கண்டுபிடிப்பு

மின்வாரிய முறைகேடு வழக்கு: தமிழகம் முழுவதும் 51 இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை சோதனை

மின்வாரிய முறைகேடு வழக்கு: தமிழகம் முழுவதும் 51 இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை சோதனை

விடியோக்கள்

தூய்மைப் பணியாளர்கள் போராட்டதில் தவெக அமைச்சர்கள்! | எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் என்னென்ன? | TVK

தூய்மைப் பணியாளர்கள் போராட்டதில் தவெக அமைச்சர்கள்! | எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் என்னென்ன? | TVK

UN Kannan Interview | PM ஆக விஜய்..காங்கிரசுக்கு ஏன் கோபம்? | CM Vijay | TVK | DMK | Congress

UN Kannan Interview | PM ஆக விஜய்..காங்கிரசுக்கு ஏன் கோபம்? | CM Vijay | TVK | DMK | Congress