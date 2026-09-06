தமிழகத்தில் 6 நாள்களுக்கு மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு
தமிழகத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை (செப்.6) முதல் 6 நாள்களுக்கு ஓரிரு இடங்களில் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது
மழை - பிரதிப் படம்
தமிழகத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை (செப்.6) முதல் 6 நாள்களுக்கு ஓரிரு இடங்களில் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
இது குறித்து சனிக்கிழமை வெளியிடப்பட்ட செய்திக் குறிப்பு: கடலோரத் தமிழகம் மற்றும் அதனையொட்டிய தென்மேற்கு வங்கக் கடல் பகுதிகளில் மேல் சுமாா் 7.6 கி.மீ உயரத்தில் ஒரு வளிமண்டல சுழற்சி நிலவுகிறது. தெற்கு தெலங்கானா முதல் மன்னாா் வளைகுடா வரை ராயலசீமா மற்றும் தமிழகப் பகுதிகள் வழியாக சுமாா் 0.9 கி.மீ. உயரத்தில் ஒரு காற்றழுத்தத் தாழ்வு பாதை நிலவுகிறது.
இதன் காரணமாக, தமிழகத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை (செப்.6) மேற்கு தொடா்ச்சி மலை மாவட்டங்கள், மதுரை, விருதுநகா் மற்றும் சிவகங்கை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கூடிய மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. இதர தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது.
திங்கள், செவ்வாய்க்கிழமை (செப்.7,8) ஆகிய இரு நாள்கள் தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. புதன், வியாழக்கிழமை (செப்.9,10) ஆகிய இரு நாள்களில் மேற்கு தொடா்ச்சி மலை மாவட்டங்கள், வட கடலோர தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களில் மிதமான மழையும், இதர தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழையும், வெள்ளிக்கிழமை (செப்.11) தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழையும் பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
5 இடங்களில் வெயில் சதம்: தமிழகத்தில் அதிகபட்சமாக திருச்சியில் 105.26 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் வெப்பநிலை பதிவானது. பாளையங்கோட்டை - 103.82, ஈரோடு - 102.56, வேலூா் - 101.48, சேலம் - 100.04 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் வெப்பநிலை பதிவானது.
உள் தமிழகத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை முதல் புதன்கிழமை (செப்.9) வரை அதிகபட்ச வெப்பநிலை ஒரு சில இடங்களில் இயல்பை விட 2 முதல் 4 டிகிரி செல்சியஸ் வரை உயரும். கடலோர தமிழகம், புதுச்சேரி, காரைக்கால் பகுதிகளில் இயல்பையொட்டி காணப்படும்.
சென்னை மற்றும் புகரின் சில பகுதிகளில் ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை, இரவு நேரங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது.
மழைப் பதிவு: தமிழகத்தில் சனிக்கிழமை அதிகபட்சமாக மதுரை மாவட்டம் பேரையூா், திருமங்கலத்தில் 80 மி.மீ. மழை பதிவானது.
Summary
Chance of moderate rain in Tamil Nadu for six days.
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