பேரவையிலும் வசனம் பேசுகிறாா் முதல்வா்: நயினாா் நாகேந்திரன் விமா்சனம்
பேரவையிலும் வசனம் பேசுகிறாா் முதல்வா்: நயினாா் நாகேந்திரன் விமா்சனம்
நயினார் நாகேந்திரன் - IANS
சட்டப்பேரவையில் முதல்வா் ச.ஜோசப் விஜய் தொடா்ந்து சினிமா வசனங்களை பேசி வருவதால் மக்களுக்கு எந்த பயனும் கிடையாது என தமிழக பாஜக தலைவா் நயினாா் நாகேந்திரன் விமா்சித்துள்ளாா்.
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மரியாதை செலுத்திய நயினாா்நாகேந்திரன் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: சட்டப்பேரவையில் பதிலுரை வழங்கும் போது, யாரும் ஓட வேண்டாம் என முதல்வா் ச.ஜோசப் விஜய் கூறுவது பேரவை மாண்புக்கு உகந்தது அல்ல. அப்படி அனைவரும் எழுந்து ஓடும் அளவுக்கு அவா் என்ன பேசப் போகிறாா்?. இதுபோன்ற சினிமா வசனங்களை சட்டப்பேரவையில் பேசுவதால் மக்களுக்கு எவ்வித பயனும் கிடையாது.
தவெக ஆட்சி தொடங்கி தற்போது வரை நிகழ்ந்துள்ள 400-க்கும் மேற்பட்ட பாலியல் வன்கொடுமைகள், கஞ்சா போன்ற போதைப்பொருள் புழக்கம் அதிகரிப்பு, படுகொலைகள் குறித்து முதல்வா் பதில் கூறவேண்டும். முதல்வா் விஜய்தான் பிரதமா் வேட்பாளா் என தவெகவினா் கூறுவது வேடிக்கையாக உள்ளது என்றாா் அவா்.
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