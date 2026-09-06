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சொந்தத் தோல்விகளை மறைக்க எதிர்க்கட்சிகளுக்கு அடைமொழி: மோடியை விமர்சித்த கார்கே! தவெக தலைமையிலான கூட்டணி பெயர் என்ன? செப். 9-ல் அறிவிப்பு சட்டப்பேரவையில் முதல்வர் நாளை என்ன பேசவிருக்கிறார்? பேரவையில் பஞ்ச் டயலாக் பேசுவதற்காக முதல்வருக்கு 3 நாள்களா? அதிமுக விமர்சனம் பிரிக்ஸ் மாநாடு: செப்டம்பர் 11இல் தில்லியில் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை! குளறுபடிகளுக்கு இடம் தராமல் சாதிவாரி மக்கள் தொகைக் கணக்கெடுப்பு நடத்தப்பட வேண்டும்: மு.க. ஸ்டாலின்

தவெக தலைமையிலான கூட்டணி பெயர் என்ன? செப். 9-ல் அறிவிப்பு

தவெக தலைமையிலான கூட்டணியின் பெயரை செப். 9-ல் அறிவிக்கவிருப்பதாக காங்கிரஸ் தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் கூறியது குறித்து...

TVK Alliance

தவெக கூட்டணி அறிவிப்பு - X | Vaiko

Published On :6 செப்டம்பர் 2026, 3:25 pm IST

தவெக தலைமையிலான கூட்டணியின் பெயரை செப். 9-ல் அறிவிக்கவிருப்பதாக காங்கிரஸ் மாநிலத் தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னையில் செய்தியாளர்களுடன் மாணிக்கம் தாகூர் பேசியதாவது, தவெக ஆட்சியமைக்க முதலில் காங்கிரஸ் கட்சிதான் ஆதரித்தது. தொடர்ந்து, ஐயூஎம்எல் மற்றும் விசிகவும் ஆதரித்தனர். சிபிஐ மற்றும் சிபிஎம் கட்சிகள் வெளியிருந்து ஆதரவு தருவதாக அறிவித்தனர்.

முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான கூட்டணியை முறைப்படுத்துவதற்காக ஜூலை முதல் வாரத்தில் சந்திப்பு நடத்தப்பட்டது.

இப்போது, கூட்டணி குறித்து முறைப்படுத்த சந்திப்பு நடத்தப்படுகிறது. செப். 9 ஆம் தேதியில் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடத்தப்பட்டு, இந்தக் கூட்டணியின் பெயரிடப்படவுள்ளது. இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் கூட்டணிக்கு பெயரிடப்பட்ட பிறகு, கூட்டணிக் கட்சிகளால் இறுதிசெய்யப்பட்ட பெயர் அறிவிக்கப்படும் என்று தெரிவித்தார்.

Summary

TVK-led alliance announcement on September 9

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