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இமானுவேல் சேகரனாரின் பெரும்புகழ் வாழ்க! - திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின்

சமத்துவப் போராளி இமானுவேல் சேகரனாரின் பெரும்புகழ் வாழ்க! என திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளது தொடர்பாக...

Immanuel Sekaranar

இமானுவேல் சேகரனாரின் பெரும்புகழ் வாழ்க! - எக்ஸ்

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சமத்துவப் போராளி இமானுவேல் சேகரனாரின் பெரும்புகழ் வாழ்க! என திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

சமத்துவப் போராளி இமானுவேல் சேகரனாரின் நினைவு நாளையொட்டி, திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் சமூக வலைதள பக்கத்தில் பதிவிட்டிருப்பதாவது:

தியாகி இமானுவேல் சேகரனாரின் நூற்றாண்டையொட்டி அவரது பிறந்தநாளினை அரசுவிழாவாகக் கொண்டாட ஆணை, பரமக்குடியில் திருவுருவச் சிலையுடன் கூடிய மணிமண்டபம் என அவரது நினைவைப் போற்றும் சிறப்பான பணிகளைக் கடந்த 5 ஆண்டு திராவிட மாடல் ஆட்சியில் மேற்கொண்டோம்.

நாட்டின் விடுதலைக்காகவும், சமூகத்தில் நிலவிய சாதியக் கொடுமைகளுக்கு எதிராகவும் உறுதியான போராட்டங்களை முன்னெடுத்த இமானுவேல் சேகரனாரின் பணிகளும் தியாகமும் சமத்துவத்தை நோக்கிய நமது முயற்சிகளுக்கு என்றும் துணைநிற்கும்! இமானுவேல் சேகரனாரின் பெரும்புகழ் வாழ்க! என முதல்வர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

Summary

Long live the great renown of Immanuel Sekaranar! – DMK President M.K. Stalin

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