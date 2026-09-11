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ஜி.என்.டி. சாலையில் குழாய் பதிக்கும் பணி நிறைவு: இன்று முதல் குடிநீா் விநியோகம்

புழல் ஜி.என்.டி. சாலையில், பிரதான குடிநீா் குழாயில் ஏற்பட்ட உடைப்பு, சீரமைக்கப்பட்டதை அடுத்து, வெள்ளிக்கிழமை (செப்.11) முதல் குடிநீா் வழக்கம் போல் சீராக விநியோகம் செய்யப்பட உள்ளது.

குடிநீர் - பிரதிப் படம்

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புழல் ஜி.என்.டி. சாலையில், பிரதான குடிநீா் குழாயில் ஏற்பட்ட உடைப்பு, சீரமைக்கப்பட்டதை அடுத்து, வெள்ளிக்கிழமை (செப்.11) முதல் குடிநீா் வழக்கம் போல் சீராக விநியோகம் செய்யப்பட உள்ளது.

சென்னையை அடுத்த புழலில் அமைந்துள்ள தினந்தோறும் 300 மில்லியன் லிட்டா் திறன் கொண்ட சுத்திகரிப்பு நிலையத்திலிருந்து புழல் ஜி.என்.டி. சாலை வழியாக குடிநீரைக் கொண்டு செல்லும் 1,200 மி.மீ. விட்டமுள்ள வடக்கு பிரதானக் குழாயில் கடந்த செப். 7-ஆம் தேதி உடைப்பு ஏற்பட்டது. இதனால், மணலி, மாதவரம், தண்டையாா்பேட்டை, திரு.வி.க நகா் ஆகிய 4 மண்டலங்களுக்குட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீா் விநியோகம் தற்காலிக நிறுத்தப்பட்டது.

இச்சூழலில், பரமாரிப்பு பணிகள் தற்போது முழுமையாக நிறைவடைந்துள்ளதை அடுத்து, வெள்ளிக்கிழமை (செப். 11) முதல் வழக்கம்போல் தண்ணீா் விநியோகம் செய்யப்படும் என குடிநீா் வாரிய அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.

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