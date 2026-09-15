நேபாளத்தில் காணாமல் போனவா்களின் குடும்பத்தினா் தலைமைச் செயலகம் முன் போராட்டம்
நேபாள பெருவெள்ளத்தில் சிக்கி காணாமல்போனவா்களின் குடும்பத்தினா் தலைமைச் செயலகம் முன் செவ்வாய்க்கிழமை போராட்டம் நடத்தினா்.
தமிழ்நாடு அரசு தலைமைச் செயலகம் - கோப்புப் படம்
நேபாள பெருவெள்ளத்தில் சிக்கி காணாமல்போனவா்களின் குடும்பத்தினா் தலைமைச் செயலகம் முன் செவ்வாய்க்கிழமை போராட்டம் நடத்தினா்.
நேபாளத்தில் கடந்த ஆக. 26-ஆம் தேதி ஏற்பட்ட நிலச்சரிவு, பனிப்பாறை சரிவால் பெரும் வெள்ளத்தில் தமிழகத்திலிருந்து கைலாஷ் யாத்திரை சென்றவா்களும் சிக்கினா். 20 நாள்களாகியும், தமிழகத்தில் இருந்து சென்றவா்களில் 85 போ் குறித்து தகவல் கிடைக்கவில்லை. குறிப்பாக, சென்னை குரோம்பேட்டையைச் சோ்ந்த மகாதேவ் கைலாஷ் யாத்திரை ஏஜென்சி மூலம் சென்ற 49 பேரை பற்றிய தகவல் தெரியவில்லை.
தலைமைச் செயலகம் முன் போராட்டம்: இந்நிலையில் குரோம்பேட்டையைச் சோ்ந்த மகாதேவ் கைலாஷ் யாத்திரை ஏஜென்சி மூலம் சென்ற 49 பேரின் குடும்பத்தினா், தலைமைச் செயலகம் முன் செவ்வாய்க்கிழமை திரண்டனா். அவா்கள், அங்கு 49 பேரையும் மீட்டுத் தரக் கோரி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா். அவா்கள், கோரிக்கையை வலியுறுத்தி முழக்கமிட்டனா்.
அவா்களை அங்கு பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த போலீஸாா் சமாதானப்படுத்தினா். பின்னா் அவா்களை அயலக தமிழா் நலத் துறை அமைச்சா் தென்னரசுவை சந்தித்துப் பேசினாா். அப்போது அவா், காணாமல் போனவா்களை மீட்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று தெரிவித்தாா்.
20 நாள்களாகியும் தகவல் இல்லை: இதன் பின்னா் காணாமல் போனவா்களின் உறவினா்கள் கூறுகையில், ‘20 நாள்களாகியும் எங்களுக்கு எந்தத் தகவலும் கிடைக்கவில்லை. மரபணு பரிசோதனை எடுத்த பிறகும் அரசு எந்த அறிவிப்பையும் வெளியிடவில்லை. எனவே, காணாமல் போனவா்களை மீட்க நேபாளத்தில் மட்டுமன்றி சீனாவிலும் தேடுதல் பணியை மேற்கொள்ள வேண்டும்’ என்றனா்.
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