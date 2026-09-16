விழுப்புரம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு வழக்குரைஞர்கள் போராட்டம்!
விழுப்புரம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு வழக்குரைஞர்கள் போராட்டம் நடத்தியது பற்றி...
விழுப்புரம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டம் நடத்திய வழக்குரைஞர்கள்... - DIN
விழுப்புரம்: விழுப்புரத்தில் இயங்கி வரும் நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையத்தை திருவண்ணாமலை மாவட்டத்துக்கு மாற்றும் முடிவை கைவிடக் கோரி, விழுப்புரம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தை வழக்குரைஞர்கள் முற்றுகையிட்டு புதன்கிழமை போராட்டம் நடத்தினர்.
விழுப்புரம் கிழக்கு பாண்டிச் சாலையில் இயங்கி வரும் நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையத்தை திருவண்ணாமலைக்கு இடமாற்றம் செய்ய அரசு முடிவு செய்துள்ளது.
இதைக் கண்டித்து விழுப்புரம் வழக்குரைஞர்கள் ஏற்கெனவே நீதிமன்றப் பணிகளை புறக்கனித்து ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர்.
இதைத் தொடர்ந்து விழுப்புரம் கிழக்கு பாண்டி சாலையிலுள்ள நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையம் கட்டடத்திலிருந்து புதன்கிழமை காலை ஊர்வலமாக புறப்பட்ட வழக்குரைஞர்கள், ரயில் நிலையச் சாலை, காந்தி சிலை, பழைய பேருந்து நிலையம், நான்கு முனை சந்திப்பு வழியாக ஆட்சியரகம் வந்து நுழைவு வாயில் பகுதியில் அமர்ந்து முழக்கங்களை எழுப்பி வருகின்றனர்.
Summary
Lawyers stage a protest by laying siege to the Villupuram District Collector office
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