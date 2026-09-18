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இடைத்தேர்தலில் யாருக்கும் ஆதரவில்லை: அன்புமணி

இடைத்தேர்தலில் பாமக நிலைப்பாடு குறித்து அதன் தலைவர் அன்புமணி அறிவித்திருப்பது பற்றி...

PMK Leader Anbumani

பாமக தலைவர் அன்புமணி - கோப்புப் படம்

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இடைத்தேர்தலில் யாருக்கும் ஆதரவில்லை என்று பாமக தலைவர் அன்புமணி தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை: தமிழ்நாட்டில் மதுராந்தகம் (தனி), தாராபுரம் (தனி) ஆகிய சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளுக்கு அக்டோபர் 6ஆம் நாள் இடைத்தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது.

இந்தத் தேர்தலில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி போட்டியிடுவதில்லை என்று ஏற்கனவே முடிவெடுக்கப்பட்டு அறிவிக்கப்பட்டு விட்டது.

இடைத்தேர்தலில் யாருக்கு ஆதரவளிப்பது என்பது பற்றி பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் மாநில நிர்வாகிகள், மற்றும் இரு தொகுதிகள் அடங்கிய மாவட்டங்களின் நிர்வாகிகளுடன் நடத்திய கலந்தாய்வுகளின் முடிவில், எந்தக் கட்சிக்கும் ஆதரவளிப்பதில்லை என்று முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது என்பதைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

தமிழ்நாட்டில் மதுராந்தகம், தாராபுரம் ஆகிய தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அக். 6 ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவும் அக். 9 ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கையும் நடைபெறுகிறது.

Summary

PMK President Anbumani has stated that they are not supporting anyone in the by-election.

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