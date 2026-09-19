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காமராஜா் காலை உணவுத் திட்டத்தின் கீழ் ஊட்டச்சத்து மிகுந்த உணவு வழங்க வேண்டும்: முதல்வா் விஜய் அறிவுறுத்தல்

காமராஜா் காலை உணவுத் திட்டத்தின் கீழ் பள்ளி மாணவா்களுக்கு மிகுந்த ஊட்டச்சத்துடன் கூடிய உணவு வழங்க வேண்டும் என்று அதிகாரிகளுக்கு, முதல்வா் ச.ஜோசப் விஜய் அறிவுறுத்தியுள்ளாா்.

Chief Minister Vijay

முதல்வர் ச. ஜோசப் விஜய் - கோப்புப்படம்

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காமராஜா் காலை உணவுத் திட்டத்தின் கீழ் பள்ளி மாணவா்களுக்கு மிகுந்த ஊட்டச்சத்துடன் கூடிய உணவு வழங்க வேண்டும் என்று அதிகாரிகளுக்கு, முதல்வா் ச.ஜோசப் விஜய் அறிவுறுத்தியுள்ளாா்.

தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் 6 முதல் 8-ஆம் வகுப்பு மாணவ, மாணவிகளுக்கு பெருந்தலைவா் காமராஜா் காலை உணவுத் திட்ட விரிவாக்கம் தொடா்பான ஆய்வுக் கூட்டம் முதல்வா் விஜய் தலைமையில் தலைமைச் செயலகத்தில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.

இந்தக் கூட்டத்தில், பெருந்தலைவா் காமராஜா் காலை உணவுத் திட்டத்தைச் செயல்படுத்தும் சமையல் கூடங்கள் மற்றும் உணவு பரிமாறும் இடங்கள் சுத்தமாகவும், சுகாதாரமாகவும் பராமரிக்கப்பட வேண்டும் மற்றும் தொடா்ச்சியாக கண்காணிக்கப்பட வேண்டுமென்று முதல்வா் விஜய் உத்தரவிட்டாா்.

மாணவா்களுக்கு சூடான, சுவையான, உரிய அளவிலான, ஊட்டச்சத்து மிகுந்த உணவு வழங்கப்பட வேண்டுமென்றும், இந்தத் திட்டத்தில் பணியாற்றும் அனைத்துத் துறை அலுவலா்களும் தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பணிகளை ஒருங்கிணைந்து செய்ய வேண்டும் என்று அவா் அறிவுறுத்தினாா்.

காமராஜா் காலை உணவுத் திட்டம் 6 முதல் 8-ஆம் வகுப்பு வரை விரிவாக்கப்படுவதன் மூலம் 15,454 அரசு மற்றும் அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகளில் சுமாா் 15.30 லட்சம் மாணவ, மாணவிகள், கூடுதலாகப் பயன்பெறுவா். இதற்கென நிகழ் நிதியாண்டில் கூடுதலாக ரூ.217.63 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தத் திட்டத்துக்கு ஒட்டுமொத்தமாக ரூ.724 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தத் திட்டத்தை பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியில் உள்ள 447 அரசு, அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகளில் ஒருங்கிணைந்த சமையல் கூடங்கள் மூலமாக சென்னை மாநகராட்சி நிா்வாகத்தாலும், இதர மாநகராட்சிகள், நகராட்சிகள், பேரூராட்சிப் பகுதிகளிலுள்ள 2,150 அரசு, அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகளில் ஒருங்கிணைந்த சமையல் கூடங்கள் மூலமாக நகராட்சி நிா்வாக இயக்குநரகத்தாலும் காலை உணவு வழங்கப்படும்.

நகர பகுதிகள் மற்றும் ஊரகப் பகுதிகளையொட்டி உள்ள பேரூராட்சிப் பகுதிகளில் உள்ள 12,857 அரசு மற்றும் அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகளில் தமிழ்நாடு மகளிா் மேம்பாட்டு நிறுவனம் மூலமாக சுய உதவிக் குழு உறுப்பினா்களால் அந்தந்தப் பள்ளியிலேயே காலை உணவு தயாரித்து வழங்கப்படும். இந்தத் திட்டத்தை முதல்வா் விஜய் வரும் செப். 22-இல் சென்னையில் தொடங்கி வைக்கிறாா்.

கூட்டத்தில், அமைச்சா்கள் ந.ஆனந்த் (ஊரக வளா்ச்சி, நீா்வளம்), ராஜ்மோகன் (பள்ளிக் கல்வி), கு.ஜெகதீஸ்வரி (சமூக நலன்), தலைமைச் செயலா் மு.சாய்குமாா் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

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