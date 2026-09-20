மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து குறைவு: செப். 20 நிலவரம்!
மேட்டூர் அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு குறைந்துள்ளது குறித்து...
மேட்டூர் அணை. - படம் - தினமணி
மேட்டூர் அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு வினாடிக்கு 4,584 கன அடியாக இன்று (செப். 20) குறைந்துள்ளது.
இன்று காலை மேட்டூர் அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு வினாடிக்கு 5,035 கன அடியிலிருந்து வினாடிக்கு 4,584 கன அடியாக குறைந்துள்ளது.
அணையில் இருந்து காவிரி டெல்டா பாசனத்திற்கு வினாடிக்கு 12,000 கன அடி வீதம் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டு வருகிறது.
அணைக்கு வரும் நீரின் அளவை விட அணையில் இருந்து திறக்கப்படும் நீரின் அளவு அதிகமாக இருப்பதால் மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் 86.06 அடியிலிருந்து 85.64 அடியாக குறைந்தது. அணையின் நீர் இருப்பு 47.80 டி எம் சியாக உள்ளது.
Summary
The inflow of water into Mettur Dam has decreased to 4,584 cubic feet per second today (Sept. 20).
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.