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குற்றால அருவிகளில் குளிக்க அனுமதி

குற்றாலம் அருவிகளில் உற்சாகமாக குளித்து மகிழும் சுற்றுலாப் பயணிகள் பற்றி...

குற்றாலம் - கோப்புப்படம்.

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குற்றால அருவிகளில் சுற்றுலாப் பயணிகள் குளிக்க விதிக்கப்பட்ட தடை நீக்கப்பட்டுள்ளது.

வெள்ளப்பெருக்கு குறைந்து நீர்வரத்து சீரானதால் சுற்றுலாப் பயணிகள் குளிக்க திங்கள்கிழமை அனுமதியளிக்கப்பட்டுள்ளது. குற்றாலத்தில் அனைத்து அருவிகளிலும் நீா் ஆா்ப்பரித்துக் கொட்டுவதால் சுற்றுலாப் பயணிகள் உற்சாகமாக குளித்து மகிழ்ந்து வருகின்றனர்.

தென்காசி மாவட்டம், குற்றாலம் பகுதியில் கடந்த சில தினங்களாக நிலவிவந்த வெயிலின் தாக்கம் அதிகரித்ததைத் தொடா்ந்து பேரருவி, ஐந்தருவி, பழைய குற்றாலம் உள்ளிட்ட அனைத்து அருவிகளிலும் தண்ணீா்வரத்து வெகுவாகக் குறைந்தது.

இந்நிலையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை மேற்குத் தொடா்ச்சி மலைப் பகுதியில் பெய்த கனமழை காரணமாக முதலில் ஐந்தருவியிலும், தொடா்ந்து குற்றாலம் பேரருவியிலும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது. இதையடுத்து சுற்றுலாப்பயணிகள் இரு அருவிகளிலும் குளிக்கத் தடைவிதிக்கப்பட்டது.

Summary

The restriction on tourists bathing at Courtallam waterfalls has been revoked.

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