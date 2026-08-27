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குற்றாலம் பேரருவியில் குளிக்க அனுமதி

குற்றாலம் பேரருவியில் குளிக்க விதிக்கப்பட்டிருந்த தடை புதன்கிழமை நீக்கப்பட்டதையடுத்து, சுற்றுலாப் பயணிகள் உற்சாகமாக குளித்து மகிழ்ந்தனா்.

குற்றாலம் பேரருவியில் உற்சாகமாக குளித்து மகிழும் சுற்றுலாப் பயணிகள்.

Published On :27 ஆகஸ்ட் 2026, 1:49 am IST

தென்காசி மாவட்டம், குற்றாலம் பேரருவியில் குளிக்க விதிக்கப்பட்டிருந்த தடை புதன்கிழமை நீக்கப்பட்டதையடுத்து, சுற்றுலாப் பயணிகள் உற்சாகமாக குளித்து மகிழ்ந்தனா்.

குற்றாலம் மலைப்பகுதியில் பெய்த கனமழை காரணமாக குற்றாலம் பேரருவி, ஐந்தருவியில் திங்கள்கிழமை இரவு வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது. இதனால், இவ்விரு அருவிகளிலும் குளிக்க சுற்றுலாப் பயணிகளுக்குத் தடை விதிக்கப்ட்டது. ஐந்தருவியில் செவ்வாய்க்கிழமை நீா்வரத்து குறைந்ததையடுத்து சுற்றுலாப் பயணிகள் குளிக்க அனுமதிக்கப்பட்டனா். அதைப்போல குற்றாலம் பேரருவியில் புதன்கிழமை மாலை நீா்வரத்து குறைந்ததையடுத்து சுற்றுலாப் பயணிகள் குளிக்க அனுமதிக்கப்பட்டனா். புதன்கிழமை அரசு விடுமுறை நாள் என்பதால் சுற்றுலாப் பயணிகளின் வருகை அதிகம் இருந்தது. குற்றாலத்தில் அனைத்து அருவிகளிலும் நீா் ஆா்ப்பரித்துக் கொட்டுவதால் சுற்றுலாப் பயணிகள் உற்சாகத்துடன் குளித்து மகிழ்ந்தனா்.

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