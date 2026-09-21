காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் இன்று உருவாகிறது!
கிழக்கு - மத்திய வங்கக்கடல்பகுதிகளில் காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலம் இன்று உருவாகவுள்ளது குறித்து...
மழை
கிழக்கு - மத்திய வங்கக்கடல்பகுதி களில் காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலம் இன்று (செப். 21) உருவாகவுள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.
வடக்கு அந்தமான் கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளில் நிலவிய வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சியின் காரணமாக, நேற்று முன்தினம் ஒரு குறைந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதி உருவானது.
இது மேற்கு-வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, நேற்று (செப். 20) கிழக்கு-மத்திய வங்கக்கடல்பகுதிகள் மற்றும் அதனை ஒட்டிய வடக்கு அந்தமான் கடல் பகுதிகளில் நிலவுகிறது.
இது மேலும் மேற்கு-வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, இன்று கிழக்கு-மத்திய வங்கக்கடல்பகுதி களில் காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலமாகவும், நாளை (செப். 22) மேற்கு-மத்திய வங்கக்கடல்பகுதிகளில் ஆழ்ந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலமாகவும் படிப்படியாக வலுவடையக்கூடும்.
இதன் காரணமாக இன்று நீலகிரி, கோவை, தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி, திண்டுக்கல், புதுக்கோட்டை, திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, பெரம்பலூர், அரியலூர், கள்ளக்குறிச்சி, விழுப்புரம், திருவண்ணாமலை, சிவகங்கை, தஞ்சாவூர், மதுரை, கடலூர், திருப்பத்தூர், வேலூர் மற்றும் திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டங்களில் ஒரிரு இடங்களிலும் புதுவையிலும் இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் (மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில்) கூடிய கன மழை பெய்யக்கூடும்.
ஏனைய தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும், இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் (மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில்) கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
Summary
Weather update A low pressure area is forming today
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