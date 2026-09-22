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‘பிரியமுடன் ஜோசப் விஜய்’... மாணவர்களின் பெற்றோருக்கு முதல்வர் பெயரில் குறுஞ்செய்தி!

காலை உணவுத்திட்ட மாணவர்களின் பெற்றோருக்கு முதல்வர் விஜய் பெயரில் குறுஞ்செய்தி அனுப்பப்பட்டுள்ளதைப் பற்றி...

முதல்வர் விஜய்.

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காலை உணவுத்திட்ட மாணவர்களின் பெற்றோருக்கு முதல்வர் விஜய் பெயரில் குறுஞ்செய்தி அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் அரசுப் பள்ளிகளில் 6 முதல் 8-ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவா்களுக்கு விரிவுபடுத்தப்பட்ட பெருந்தலைவர் காமராஜர் காலை உணவுத் திட்டத்தை முதல்வர் ச. ஜோசப் விஜய் சென்னை திருவான்மியூரில் உள்ள அரசுப் பள்ளியில் செவ்வாய்க்கிழமை (செப். 22) தொடங்கி வைக்கவுள்ளார்.

தமிழகத்தில் அரசுப் பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவ-மாணவிகளின் ஊட்டச்சத்து, உடல்நலம், வருகைப் பதிவு, கற்றல் ஆகியவற்றை மேம்படுத்தும் வகையில் ‘முதல்வரின் காலை உணவுத் திட்டத்தை’ முதல்முறையாக 15.9.2022-இல் அப்போதைய முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் மதுரையில் உள்ள அரசுப் பள்ளியில் தொடங்கி வைத்தார். இதையடுத்து, இந்தத் திட்டம் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளுக்கும் விரிவுபடுத்தப்பட்டது.

இந்தத் திட்டமானது அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் 6 முதல் 8-ஆம் வகுப்பு வரையிலான வகுப்புகளில் பயிலும் மாணவா்களும் பயன் பெறும் வகையில் ‘பெருந்தலைவர் காமராஜர் காலை உணவுத் திட்டம்’ என்ற பெயரில் விரிவுபடுத்தப்படும் என தவெக அரசு அறிவித்தது.

இந்த நிலையில், இன்று (செப். 22) காலை பெருந்தலைவர் காமராஜர் காலை உணவுத்திட்டம் விரிவுப்படுத்தப்படுவதை ஒட்டி முதல்வர் ச. ஜோசப் விஜய் பெயரில், பள்ளி மாணவர்களின் பெற்றோர்களின் செல்போனுக்கு குறுஞ்செய்தி அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

இதுதொடர்பாக முதல்வர் பெயரில் வெளியான குறுஞ்செய்தியில், “அன்பார்ந்த பெற்றோருக்கு, வணக்கம். பெருந்தலைவர் காமராஜர் காலை உணவுத் திட்டம் விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டு, அரசு மற்றும் அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகளில் 6 முதல் 8-ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும் குழந்தைகள் உற்சாகத்துடன் பள்ளிக்கு வருகைபுரிந்து, சிறப்பாகக் கல்வி கற்பதற்கு ஏதுவாக சத்தான, சுவையான காலை உணவு 22.9.2026 (செவ்வாய்க்கிழமை) முதல் வழங்கப்படும் என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பிரியமுடன், ச. ஜோசப் விஜய், தமிழ்நாடு முதல்வர்” என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

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Summary

Text messages have been sent to the parents of students in the breakfast scheme in the name of Chief Minister Vijay.

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