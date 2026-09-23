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முதல்வர் விஜய்யிடம் வைக்கப்பட்ட கோரிக்கை என்ன? அமைச்சர் நிர்மல்குமார்

மின்வாரிய தலைமை அலுவலகத்தில் முதல்வர் விஜய் ஆய்வு செய்தது குறித்து அமைச்சர் நிர்மல்குமார் பேட்டி...

CM vijay inspection at TNEB office

மின்வாரிய தலைமை அலுவலகத்தில் முதல்வர் விஜய் ஆய்வு ... - X

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தமிழகத்தில் தொடர் மின்வெட்டையடுத்து, சென்னை அண்ணா சாலையில் உள்ள மின்வாரிய தலைமை அலுவலகத்தில் முதல்வர் விஜய் இன்று ஆய்வு மேற்கொண்டார்.

மின் உற்பத்தி, மின் பகிர்மான கழகம், மின் தொடரமைப்பு அலுவலங்களில் ஆய்வு செய்த முதல்வர், தமிழ்நாட்டில் மின் உற்பத்தி மற்றும் தற்போதைய மின் தேவை தொடர்பாக அதிகாரிகளிடம் கேட்டறிந்தார். அதன்பின்னர் அமைச்சர் நிர்மல்குமார் மற்றும் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனையிலும் ஈடுபட்டார்.

முதல்வரின் ஆய்வுக்குப் பின்னர் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய மின் துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார்,

"தமிழகத்தில் மின் தேவை, மின் உற்பத்தி குறித்து முதல்வர் ஆய்வு செய்தார். மின் துறைக்கான தேவைகள் குறித்து முதல்வரிடம் தெரிவித்தோம். மின் துறையில் பணியாளர்கள் பற்றாக்குறை குறித்தும் பேசினோம். அதற்கு ஏற்கனவே முதல்வர் ஒப்புதல் அளித்துள்ளார்.

தேவையான 600 துணை மின் நிலையங்கள் 2031-க்குள் அமைக்கப்படும். பழைய மின்மாற்றி உள்ளிட்ட உபகரணங்களை மாற்ற நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும். அடுத்தாண்டு கோடையில் மின் தேவையை சமாளிக்க தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்படும்.

முந்தைய திமுக அரசு, தேர்தல் நேரத்தில் சரியாக மின் பராமரிப்பு செய்யாத நிலையில், தற்போது பாதிப்புகள், புகார்கள் அதிகமாக வருகின்றன. இதையெல்லாம் சரிசெய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

மின்தடை குறித்து ஒரு நாளைக்கு 30,000 புகார்கள் வருகின்றன. சமூக ஊடகங்களிலும் பலர் புகார் பதிவு செய்கின்றனர். இவை அனைத்தும் ஒருங்கிணைத்து புகார்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என்றார்.

Summary

Minister nirmalkumar explains about CM vijay inspection at TNEB office

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