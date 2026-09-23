உடலுறுப்பு தானம் என்பது மகத்தான மனிதநேயச் செயல்! முதல்வர் விஜய்
தமிழ்நாடு உடலுறுப்பு தான நாள் பற்றி...
முதல்வர் சி. ஜோசப் விஜய் - கோப்புப் படம்
உடலுறுப்பு தானம் என்பது மகத்தான மனிதநேயச் செயலாகும் என்று தமிழ்நாடு முதல்வர் ச. ஜோசப் விஜய் புதன்கிழமை தெரிவித்துள்ளார்.
கடந்த 2008 செப்டம்பர் மாதத்தில், சாலை விபத்தில் சிக்கி, முளைச் சாவடைந்த 15 வயது சிறுவன் ஹிதேந்திரனின் உடல் தானம் செய்யப்பட்ட நாளான செப். 23, தமிழ்நாடு உடலுறுப்பு தான நாளாகக் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், முதல்வர் விஜய் வெளியிட்டிருக்கும் பதிவில் தெரிவித்திருப்பதாவது:
”உடலுறுப்பு தானம் குறித்த முக்கியத்துவத்தை மக்களிடையே ஏற்படுத்தும் வகையிலும், சிறுவன் ஹிதேந்திரனின் உடலுறுப்புகளை தானமாக வழங்கியதை நினைவுகூரும் வகையிலும் ஆண்டுதோறும் செப்டம்பர் 23-ஆம் நாள் தமிழ்நாடு உடலுறுப்பு தான நாளாகக் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது.
உடலுறுப்பு தானம் என்பது, ஒருவர் மறைந்த பின்னரும் அவரது உறுப்புகள் மூலம் பலருக்கு மறுவாழ்வு அளிக்கும் மகத்தான மனிதநேயச் செயலாகும். உறுப்பு மாற்று சிகிச்சைக்காகக் காத்திருக்கும் பலருக்குத் தானமாக வழங்கப்படும் ஒவ்வொரு உறுப்பும் புதிய நம்பிக்கையையும், புதிய வாழ்வையும் அளிக்கிறது.
மனிதநேயச் சுடரை ஏந்தி, உயிர்களின் மறுவாழ்வுக்கு வழிகாட்டும் உடலுறுப்புக் கொடையாளர்கள் அனைவரையும் இந்நாளில் பெருமையுடன் நினைவுகூர்வோம்” எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Summary
Organ donation is a noble humanitarian act! — Chief Minister Vijay
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