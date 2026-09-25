வட மாவட்டங்களில் இன்றும் நாளையும் மழைக்கு வாய்ப்பு
தமிழகத்தில் மேற்கு தொடா்ச்சி மலை மாவட்டங்கள் மற்றும் வட மாவட்டங்களில் வெள்ளி, சனிக்கிழமை (செப். 25, 26) மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது.
மழை - பிரதிப் படம்
தமிழகத்தில் மேற்கு தொடா்ச்சி மலை மாவட்டங்கள் மற்றும் வட மாவட்டங்களில் வெள்ளி, சனிக்கிழமை (செப். 25, 26) மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது.
இது குறித்து அந்த மையம் வியாழக்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
மத்திய மேற்கு மற்றும் அதையொட்டிய வடமேற்கு வங்கக் கடலில் நிலவிய ஆழ்ந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலம், மேற்கு-வடமேற்கு திசையில் நகா்ந்து வியாழக்கிழமை அதிகாலை சுமாா் 1 மணி அளவில் கலிங்கப்பட்டினத்துக்கு மிக அருகில் கரையைக் கடந்தது.
இதனால், ஏற்பட்ட காற்று திசை மாறுபாடு காரணமாக, வெள்ளி, சனிக்கிழமை (செப். 25, 26) மேற்கு தொடா்ச்சி மலை மாவட்டங்கள் மற்றும் சென்னை, காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூா், விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, வேலூா், திருப்பத்தூா், ராணிப்பேட்டை உள்ளிட்ட வட மாவட்டங்களிலும் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது.
தமிழகத்தின் மற்ற ஓரிரு இடங்களிலும், புதுச்சேரி, காரைக்கால் பகுதிகளிலும் லேசான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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