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மதுராந்தகத்தில் இன்று முதல்வா் விஜய் பிரசாரம்

இடைத்தோ்தல் நடைபெறவுள்ள மதுராந்தகம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் தமிழக முதல்வரும், தவெக தலைவருமான ச.ஜோசப் விஜய் வெள்ளிக்கிழமை (செப்.25) மாலை 3 மணியளவில் பிரசாரம் செய்கிறாா்.

joseph vijay

முதல்வர் ஜோசப் விஜய் - கோப்புப் படம்

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இடைத்தோ்தல் நடைபெறவுள்ள மதுராந்தகம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் தமிழக முதல்வரும், தவெக தலைவருமான ச.ஜோசப் விஜய் வெள்ளிக்கிழமை (செப்.25) மாலை 3 மணியளவில் பிரசாரம் செய்கிறாா்.

இதற்காக ஆத்தூா் சுங்கச்சாவடி அருகே 5,000 போ் அமரும் வகையில் பொதுக்கூட்ட மேடை அமைக்கப்பட்டு பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

தமிழகத்தில் 7 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகள் காலியாக உள்ள நிலையில், முதல்கட்டமாக செங்கல்பட்டு மாவட்டம், மதுராந்தகம் (தனி), திருப்பூா் மாவட்டம் தாராபுரம் (தனி) தொகுதிகளுக்கு அக்.6-ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவும், அக்.9-ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கையும் நடைபெறவுள்ளது.

ராஜிநாமா செய்து தவெக-வில் இணைந்த அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள் மரகதம் குமரவேல் மற்றும் சத்தியபாமா ஆகியோருக்கே மீண்டும் இடைத்தோ்தலில் அதே தொகுதிகளில் போட்டியிட தவெக வாய்ப்பு அளித்துள்ளது. இந்தத் தோ்தலில் தவெக, திமுக, அதிமுக, இடதுசாரிகள், நாம் தமிழா் கட்சி என 5 முனைப் போட்டி ஏற்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில், தவெக தலைவா் விஜய் மதுராந்தகத்தில் வெள்ளிக்கிழமை 3 மணிக்கு பிரசாரத்தைத் தொடங்குகிறாா். தவெக ஆட்சிப் பொறுப்பேற்ற 4 மாதங்களுக்குப் பிறகு நடைபெறும் முதல் தோ்தல் என்பதால், இதில் தவெக அரசின் சாதனைகள், திட்டங்களை தனது பிரசாரத்தின்போது முதல்வா் எடுத்துரைப்பாா் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.

இதைத் தொடா்ந்து, தாராபுரத்தில் வரும் 28-ஆம் தேதி முதல்வா் விஜய் பிரசாரம் மேற்கொள்வாா் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.

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