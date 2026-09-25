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இடைத்தோ்தலில் தவெகவுக்கு ஆதரவு: ஜி.கே.வாசன் அறிவிப்பு

மதுராந்தகம், தாராபுரம் தொகுதிகளுக்கான இடைத்தோ்தலில் தவெக கூட்டணியான ‘மதச்சாா்பற்ற சமூகநீதி வெற்றிக் கூட்டணி’க்கு ஆதரவு தெரிவிப்பதாக தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தலைவா் ஜி.கே.வாசன் தெரிவித்துள்ளாா்.

ஜி.கே.வாசன் - கோப்புப் படம்

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மதுராந்தகம், தாராபுரம் தொகுதிகளுக்கான இடைத்தோ்தலில் தவெக கூட்டணியான ‘மதச்சாா்பற்ற சமூகநீதி வெற்றிக் கூட்டணி’க்கு ஆதரவு தெரிவிப்பதாக தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தலைவா் ஜி.கே.வாசன் தெரிவித்துள்ளாா்.

இதுகுறித்து அவா் வியாழக்கிழமை வெளியிட்ட அறிக்கை: தமிழகத்தில் 60 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அனைத்துத் துறைகளிலும் ஊழலுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் அரசாக தவெக அரசு விளங்குகிறது. தமிழகத்தில் நடைபெற்று முடிந்த சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் மக்கள் நல்ல மாற்றத்தை ஏற்படுத்தித் தந்திருக்கிறாா்கள். முன்னாள் முதல்வா் காமராஜரை கொள்கைத் தலைவராக ஏற்றுக்கொண்டு செயல்படுகிற தவெக தலைவரும், முதல்வருமான ச.ஜோசப் விஜய் மக்களுக்கு நோ்மையான ஆட்சியை, வெளிப்படையான, ஊழலற்ற நிா்வாகத்தை கொடுக்கத் தொடங்கி இருக்கிறாா்.

குறிப்பாக, குறைந்த நாள்களிலேயே தமிழக மக்களுக்கு அதிக நம்பிக்கையைக் கொடுத்திருக்கிறாா் அவா். இதன்மூலம் காமராஜா், ஜி.கே.மூப்பனாா் ஆகியோரின் எண்ணங்களுக்கு ஏற்றவாறு வளமான தமிழகத்தை உருவாக்க முடியும் என்ற நம்பிக்கை ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே, மதுராந்தகம், தாராபுரம் தொகுதி இடைத்தோ்தலில் தவெக கூட்டணிக்கு தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் ஆதரவு அளிக்கிறது எனத் தெரிவித்துள்ளாா் ஜி.கே.வாசன்.

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