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வண்டலூர் அருகே பள்ளிக்குள் புகுந்து மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை! பெற்றோர்கள் போராட்டம்!

வண்டலூர் அருகே பள்ளிக்குள் புகுந்து மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை புகாரில் பெற்றோர்கள், உறவினர்கள் போராட்டம்...

School girl sexually harassed after intruder enters school near Vandalur

உறவினர்கள் போராட்டம்... - X

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வண்டலூர் அருகே அரசுப் பள்ளியில் மர்ம கும்பல் புகுந்து, 10 -ம் வகுப்பு மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்தது தொடர்பாக பள்ளி முன்பாக பெற்றோர்கள், மாணவியின் உறவினர்கள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

செங்கல்பட்டு மாவட்டம் வண்டலூர் அடுத்த கண்டிகையில் உள்ள அரசுப் பள்ளியில் மர்ம நபர்கள் சிலர் பள்ளிக்குள் புகுந்து 10 ஆம் வகுப்பு மாணவி ஒருவருக்கு கூட்டு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக புகார் எழுந்துள்ளது.

பள்ளியின் சுற்றுச்சுவர் வழியாக எகிறி குதித்த ஒரு கும்பல், மாணவிக்கு கைக்குட்டை மூலமாக மயக்க மருந்து கொடுத்து கழிவறையில் வைத்து கூட்டு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக புகார் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மாணவி தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சையில் இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.

இதுதொடர்பாக மாணவியின் பெற்றோர் புகார் தெரிவித்தும் பள்ளி தரப்பில் அலட்சியமாக செயல்படுவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

பள்ளியில் படிக்கும் மாணவிகளின் பெற்றோர்கள் இன்று வண்டலூர் - கேளம்பாக்கம் சாலையில் உள்ள பள்ளியின் முன்பு சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். காவல்துறையினர் வந்து அவர்களுடன் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

'இந்த சம்பவத்தில் ஈடுபட்டவர்களை தங்கள் முன் நிறுத்த வேண்டும், பள்ளியில் எங்கள் பெண் குழந்தைகளுக்கு என்ன பாதுகாப்பு? பள்ளியின் தலைமையாசிரியர் ஏன் எதுவம் சொல்ல மறுக்கிறார்? என்று அவர்கள் சரமாரியாக கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர்.

முதல்வர் விஜய் இன்று மதுராந்தகத்தில் பிரசாரம் செய்யவுள்ள நிலையில், இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Summary

School girl sexually harassed after intruder enters school near Vandalur

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