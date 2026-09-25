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பள்ளியில் மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை! காவல்துறை செயல்படும் லட்சணம் இதுதானா? இபிஎஸ் கேள்வி

வண்டலூர் அரசுப் பள்ளி மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக புகார் எழுந்துள்ளது தொடர்பாக எடப்பாடி பழனிசாமி கேள்வி...

AIADMK General secretary Edappadi K Palanisamy

கோப்புப் படம் - ENS

Published On :

வண்டலூர் அரசுப் பள்ளி மாணவி பாலியல் புகாரில் தொடர்புள்ள குற்றவாளிகள் அனைவர் மீதும் கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி வலியுறுத்தியுள்ளார்.

செங்கல்பட்டு மாவட்டம் வண்டலூர் அடுத்த கண்டிகையில் உள்ள அரசுப் பள்ளியில் மர்ம நபர்கள் சிலர், பள்ளிக்குள் புகுந்து 10 ஆம் வகுப்பு மாணவி ஒருவருக்கு கூட்டு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக புகார் எழுந்துள்ளது.

இதுபற்றி எடப்பாடி பழனிசாமி தனது எக்ஸ் பக்கத்தில்,

"சென்னை வண்டலூர் அருகே அரசுப் பள்ளிக்குள் மர்மநபர்கள் புகுந்து பள்ளி மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்ததாக வரும் செய்தி அதிர்ச்சி அளிக்கிறது. இதுகுறித்து மாணவியின் பெற்றோர்கள் ஊடகப் பேட்டிகள் கொடுத்துள்ள நிலையில், இதனை விசாரிக்க வேண்டிய காவல்துறையோ, செய்தி வெளியிட்ட ஊடகங்களை, நீக்க வேண்டும் என சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டு வருகிறது.

முதல்வரே, உங்கள் ஆட்சியில் காவல்துறை செயல்படும் லட்சணம் இதுதானா ? அரசுப் பள்ளி பாதுகாப்பற்ற இடமாக மாறி, ஒரு மாணவி பாலியல் தொல்லைக்கு ஆளாகி இருப்பதை உங்கள் காவல்துறை விசாரிப்பதை விட்டுவிட்டு, செய்தி வந்த மறுகணமே 'போலி செய்தி' என்று முந்திக்கொண்டு வந்து நிற்பது வெட்கக்கேடான செயல்.

தமிழ்நாட்டில் ஜோசப் விஜய் ஆட்சியில் காவல்துறையும் ரூட் மாபியா பாணியை கடைபிடிக்க உத்தரவுகள் ஏதும் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதா?

High Profile Cases (முக்கியத்துவம் வாய்ந்த வழக்குகள்) என்றால் ஒரு சட்டம், சாமானிய மக்களுக்கு வேறொரு சட்டமா? costly (விலையுயர்ந்த) முதலமைச்சர் என்று நான் இவரை சொன்னது இந்த மனோபாவத்தின் காரணமாக தான்! தற்போது இந்த அரசின் செயல்கள் அதை நிரூபித்துக் கொண்டிருக்கின்றன.

தமிழ்நாட்டில் பெண்களின், சிறுமிகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய ஒரு நடவடிக்கையும் எடுக்காமல், பாலியல் புகார்களை முறையாக விசாரிக்காமல் செய்தியே வரக் கூடாது என்று ஊடகங்களை மிரட்டும் இந்த புதிய அரசுக்கு எனது கடும் கண்டனம்.

வண்டலூர் அரசுப் பள்ளி மாணவி பாலியல் வழக்கில் தொடர்புள்ள குற்றவாளிகள் அனைவர் மீதும் கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என இந்த அரசை வலியுறுத்துகிறேன்" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

Summary

School girl sexually harassed: Is this how the police operate, EPS questions

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