மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை: இளைஞா் கைது
ஆம்பூா் அருகே பள்ளி மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்த இளைஞரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
ஆம்பூா் அருகே பள்ளி மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்த இளைஞரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
மிட்டாளம் ஊராட்சி மேல்மிட்டாளம் பகுதியைச் சோ்ந்த வல்லரசு (20) என்பவா் அதே ஊராட்சியை சோ்ந்த சோ்ந்த 9-ம் வகுப்பு பள்ளி மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்து வந்துள்ளாா்.
மாணவியின் தந்தை உமா்ஆபாத் காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தாா். புகாரின் பேரில் போலீஸாா் அவரை போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து கைது செய்தனா்.
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