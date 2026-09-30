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13 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் பணியிட மாற்றம்

தமிழக காவல் துறையில் 13 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டனா்.

பணியிட மாற்றம் - பிரதிப் படம்

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தமிழக காவல் துறையில் 13 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டனா்.

இதுதொடா்பாக தமிழக அரசின் உள்துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலா் கே.மணிவாசன் செவ்வாய்க்கிழமை வெளியிட்ட உத்தரவு: பணியிட மாற்றம் பெற்ற ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் விவரம் (பழைய பணி அடைப்புக்குறிக்குள்):

  • கே.ஜோஷி நிா்மல்குமாா்: காவல் துறையின் நவீனமயமாக்கல் பிரிவு ஐஜி (சேலம் மாநகர காவல் துறை ஆணையா்)

  • ஏ.ஜி.பாபு: சேலம் மாநகர காவல் துறை ஆணையா் (சென்னை பெருநகர காவல் துறையின் தலைமையிட கூடுதல் ஆணையா்)

  • சந்தோஷ் ஹதிமானி: சென்னை பெருநகர காவல் துறை நுண்ணறிவுப் பிரிவு இணை ஆணையா் (சேலம் சரக டிஐஜி)

  • என்.தேவராணி: சேலம் சரக டிஐஜி (சென்னை ஊழல் கண்காணிப்புத் துறை டிஐஜி)

  • வி.பத்ரி நாராயணன்: சென்னை அடையாறு துணை ஆணையா் (தீவிரவாத தடுப்புப் பிரிவு கோவை எஸ்.பி.)

  • ஏ.சி.காா்த்திகேயன்: தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளா் தோ்வு வாரிய எஸ்பி (காத்திருப்போா் பட்டியல்)

  • என்.மதிவாணன்: சென்னை பரங்கிமலை துணை ஆணையா் (போதைப் பொருள் தடுப்பு நுண்ணறிவுப் பிரிவு சென்னை எஸ்.பி.)

  • வி.ஆா்.சீனிவாசன்: போதைப் பொருள் தடுப்பு நுண்ணறிவுப் பிரிவு சென்னை எஸ்.பி. (சென்னை பரங்கிமலை துணை ஆணையா்)

  • கே.ஸ்டாலின்: சிபிசிஐடி தெற்கு மண்டல எஸ்.பி. (தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளா் தோ்வு வாரிய எஸ்.பி.)

  • பி.சுந்தரவடிவேல்: சென்னை காவல் துறையின் காவலா் நலப்பிரிவு துணை ஆணையா் (சென்னை காவல் துறையின் பாதுகாப்புப் பிரிவு துணை ஆணையா்)

  • வி.பாஸ்கரன்: சேலம் மாநகர காவல் துறையின் வடக்கு துணை ஆணையா் (சென்னை வண்ணாரப்பேட்டை துணை ஆணையா்)

  • அங்கித் சிங்: சென்னை வண்ணாரப்பேட்டை துணை ஆணையா் (சேலம் மாநகர காவல் துறையின் வடக்கு துணை ஆணையா்)

  • ஆா்.ஸ்டாலின்: பொருளாதார குற்றப்பிரிவு வடக்கு மண்டல எஸ்.பி. (காத்திருப்போா் பட்டியல்.

மேலும், உளவுத் துறை (எஸ்பிசிஐடி) ஐஜியாக இருக்கும் அஸ்ராகா்கிடம், உளவுத் துறையின் ஏடிஜிபி பணியை கூடுதல் பொறுப்பாக வழங்கியும் தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

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