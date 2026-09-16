சேலத்தில் 8 காவல் ஆய்வாளா்கள் பணியிட மாற்றம்
சேலம் மாநரக் காவல் துறையில் 8 ஆய்வாளா்களை பணியிட மாற்றம் செய்து மாநகரக் காவல் ஆணையா் கே.ஜோஷி நிா்மல்குமாா் உத்தரவிட்டுள்ளாா்.
போலீஸ் - கோப்புப்படம்.
சேலம் மாநரக் காவல் துறையில் 8 ஆய்வாளா்களை பணியிட மாற்றம் செய்து மாநகரக் காவல் ஆணையா் கே.ஜோஷி நிா்மல்குமாா் உத்தரவிட்டுள்ளாா்.
சேலம் மாநகரக் காவல் நிலையங்களில் பணிபுரிந்து வரும் காவல் ஆய்வாளா் எம்.சுமித்ரா காவல் கட்டுப்பாட்டு அறையில் இருந்து செவ்வாய்ப்பேட்டை காவல் நிலையத்துக்கும், கே.தேவராஜன் செவ்வாய்ப்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் இருந்து கருப்பூருக்கும், எம்.தவமணி கருப்பூா் காவல் நிலையத்தில் இருந்து அம்மாப்பேட்டை குற்றப்பிரிவுக்கும், பி. ஆனந்தலட்சுமி அம்மாப்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் இருந்து வீராணம் காவல் நிலைய குற்றப் பிரிவுக்கும், டி.மனோன்மணி அஸ்தம்பட்டி காவல் நிலையத்தில் இருந்து போ்லேண்ட்ஸ் குற்றப் பிரிவுக்கும், வி.சாந்தி போ்லேண்ட்ஸ் காவல் நிலையத்தில் இருந்து செவ்வாய்ப்பேட்டை குற்றப்பிரிவுக்கும், சி.சிவசங்கரன் சூரமங்கலம் காவல் நிலையத்தில் இருந்து அஸ்தம்பட்டி காவல் நிலைய குற்றப் பிரிவுக்கும், கே.விஜயேந்திரன் கருப்பூா் காவல் நிலையத்தில் இருந்து சூரமங்கலம் குற்றப் பிரிவுக்கும் பணியிட மாறுதல் செய்யப்பட்டுள்ளனா்.
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