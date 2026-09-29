நீடாமங்கலம் பகுதியில் கட்டடங்கள் அதிர்வு! பொது மக்கள் அச்சம்!
நீடாமங்கலத்தில் அதிர்ந்த கட்டடங்கள் பற்றி..
நீடாமங்கலம் - file photo
நீடாமங்கலம் மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் இன்று மதியம் 'டும்' எனப் பயங்கர சப்தம் கேட்டது அதேசமயம் கட்டடங்களில் அதிர்வுகள் ஏற்பட்டது. இதனால் பொதுமக்கள் பெரும் அச்சமடைந்தனர்.
நீடாமங்கலம் பகுதியில் இன்று செவ்வாய்க்கிழமை கடும் வெப்பம் நிலவியது. இதனால் பொதுமக்கள் பெரும் சிரமப்பட்டனர். பல வீடுகளில் மதிய உணவு சாப்பிட்டு விட்டு பொதுமக்கள் தூங்கிக்கொண்டு இருந்தனர்.
இந்நிலையில் இன்று மதியம் சுமார் 2.22 மணிக்கு ' டும் ' என பயங்கர சப்தம் கேட்டது. அதேசமயம் குடியிருப்பு வீடுகள் உள்ளிட்ட கட்டடங்களில் ஒருவித அதிர்வு ஏற்பட்டது.
கட்டடங்களில் ஒருவித அசைவுகள் ஏற்பட்டது. முல்லைவாசல் கிராமத்திலும் இதுபோன்ற நிலை இருந்தது. அங்குக் குடியிருப்பு வீடுகளை விட்டு அச்சத்துடன் பொதுமக்கள் வெளியேறினர். நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டிருக்குமோ என அச்சத்துடன் கிராம மக்கள் ஒருவருக்கொருவர் பேசிக்கொண்டனர்.
இதுதொடர்பாக, மேலும் விசாரித்த போது பயங்கர சப்தத்துடன் அதிர்வு ஏற்பட்ட சமயம் ஜெட் விமானம் ஒன்று சென்றதாகவும் அதன் கதவுகள் திறக்கும்போது பயங்கர சப்தம் ஏற்படுவது வழக்கம் எனவும் கூறப்படுகிறது.
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