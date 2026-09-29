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‘ரீல் முதல்வர் விஜய்க்கு கர்நாடக முதல்வரை பார்த்து பயமா?’ - எடப்பாடி பழனிசாமி கேள்வி!

கர்நாடக முதல்வர் டிகே சிவகுமாரைப் பார்த்து பயமா? என்று முதல்வர் விஜய்க்கு அதிமுக பொதுச் செயலர் எடப்பாடி பழனிசாமி கேள்வி எழுப்பியுள்ளதைப் பற்றி...

Chief Minister Vijay - Edappadi Palaniswami

முதல்வர் விஜய் - எடப்பாடி பழனிசாமி.

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கர்நாடக முதல்வர் டிகே சிவகுமாரைப் பார்த்து பயமா? என்று முதல்வர் விஜய்க்கு அதிமுக பொதுச் செயலர் எடப்பாடி பழனிசாமி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

இதுதொடர்பாக அதிமுக பொதுச் செயலர் எடப்பாடி பழனிசாமி தன்னுடைய எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.

அந்தப் பதிவில், “கர்நாடக முதல்வரை பார்த்து பயமா..? தனக்கு தானே பட்டம் சூட்டி கொண்ட தாய்மாமா என்ன செய்யப் போகிறார்? மேக்கேதாட்டு அணை அமைய உள்ள இடத்தை மத்திய அரசின் நிபுணர் குழு நேரில் பார்த்து ஆய்வு செய்துள்ளதாக கர்நாடக முதல்வர் சிவகுமார் தெரிவித்துள்ளது கடும் கண்டனத்திற்குரியது. இதுகுறித்து இன்னமும் தமிழக அரசு சார்பில் எந்தச் செய்தியும் வரவில்லை.

கர்நாடகத்துடன் தமிழக அரசு கூட்டு சேர்ந்து தமிழகத்தை வஞ்சிக்கும் செயலுக்குத் துணை போகிறதா என்ற கேள்வி மக்களிடத்தில் எழுகிறது. மேகதாது அணை கட்டுமான அனுமதி கேட்டு கர்நாடக முதல்வர் டிகே சிவகுமார், மத்திய ஜல்சக்தி துறை அமைச்சர் சி.ஆர். பாட்டீலைச் சந்தித்துப் பேசியிருப்பதும் சந்தேகத்தை உண்டாக்குகிறது.

தமிழகம், புதுச்சேரி ஒப்புதல் இல்லாமல் புதிய அணையோ, நீர் தேக்கமோ கட்ட இயலாது என்ற அரசியல் அமைப்புச் சட்டத்தை முதல்வர் அறிவாரா? தண்ணீர் திறப்புக்கும் வாய் திறக்கவில்லை. அணை கட்ட தடுப்பதற்கு வாய் திறக்கவில்லை.

கர்நாடக காங்கிரஸ் கட்சியுடன் கூட்டணி வைத்துக்கொண்டு தமிழக விவசாயிகளை வஞ்சிக்கும் தமிழக அரசுக்கும் ரீல் முதல்வருக்கும் கடுமையான கண்டனம். உடனடியாக அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தைக் கூட்டி மத்திய அரசுக்கும் கர்நாடக அரசுக்கும் கடுமையான அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறேன்” எனப் பதிவிட்டுள்ளார்.

Summary

AIADMK General Secretary Edappadi Palaniswami has asked Chief Minister Vijay whether he is afraid of Karnataka Chief Minister D.K. Shivakumar.

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