The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
ரூ. 100 கோடி மோசடி வழக்கு: அன்பில் மகேஸுக்கு இடைக்கால நிவாரணம் வழங்க முடியாது! உயர் நீதிமன்றம்தவெகவில் இணைகிறார் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செம்மலை!தில்லியில் இந்தியா கூட்டணிக் கூட்டம் தொடங்கியது! 19 கட்சிகள் பங்கேற்பு!துப்பாக்கி சுடுதல் கலப்பு இரட்டையரில் இந்தியாவுக்கு மேலும் ஒரு தங்கம்முன்னாள் அமைச்சர் ரகுபதிக்கு எதிரான தேர்தல் வழக்கு நிராகரிப்பு!முதல்வா் விஜய் வருகையால் கோவையில் இன்று போக்குவரத்து மாற்றம்11 மாவட்டங்களில் இன்று பலத்த மழைக்கு வாய்ப்புஇரு நாள்களில் 5,000 குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரம்புற்றுநோய் மருந்துகளை 10 மடங்கு அதிக விலைக்கு விற்பது படுகொலைக்குச் சமம்: உச்சநீதிமன்றம்

சோழவந்தான் காளியம்மன் கோயில் புரட்டாசி பொங்கல் திருவிழா!

சோழவந்தான் காளியம்மன் கோயில் புரட்டாசி பொங்கல் திருவிழா பற்றி..

புரட்டாசி பொங்கல் திருவிழா

Published On :

சோழவந்தான் காளியம்மன் கோயில் புரட்டாசி பொங்கல் திருவிழா தொடங்கிய நிலையில், பக்தர்கள் நேர்த்திக்கடன் செலுத்தி வழிபட்டனர்.

மதுரை மாவட்டம் சோழவந்தான் மேலக்கால் கிராம அருள்மிகு ஸ்ரீ காளியம்மன் கோயில் புரட்டாசி பொங்கல் திருவிழா கடந்த செவ்வாய்க் கிழமை செவ்வாய் சாட்டுதலுடன் தொடங்கியது. திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான பால்குடம் எடுக்கும் நிகழ்ச்சி காலை நடைபெற்றது.

பால்குடம் எடுத்து வரும் பக்தர்களுடன் பறவை காவடி எடுத்தல் கரும்புத் தொட்டில் கட்டி நேர்த்திக்கடன் செலுத்துதல் அலகு குத்தி பக்தர்கள் நேர்த்திக்கடன் செலுத்தினர். இன்று மாலை வைகை ஆற்றிற்குச் சென்று கரகம் எடுத்து வருதல் மற்றும் அக்னிச்சட்டி எடுக்கும் நிகழ்ச்சியும் நடைபெற உள்ளது.

ஏற்பாடுகளைக் கிராம கமிட்டியாளர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் செய்து வருகின்றனர். மேலக்கால் ஊராட்சி சார்பில் சுகாதார ஏற்பாடுகளையும் செய்து வருகின்றனர்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

இன்று புரட்டாசி 2வது சனிக்கிழமை! பெருமாள் கோயில்களில் குவிந்த பக்தர்கள்

இன்று புரட்டாசி 2வது சனிக்கிழமை! பெருமாள் கோயில்களில் குவிந்த பக்தர்கள்

பட்டத்தரசி அம்மன் கோயிலில் புரட்டாசி பொங்கல் விழா

பட்டத்தரசி அம்மன் கோயிலில் புரட்டாசி பொங்கல் விழா

கோம்பை பெருமாள் கோயிலில் புரட்டாசி முதல்வாரத் திருவிழா

கோம்பை பெருமாள் கோயிலில் புரட்டாசி முதல்வாரத் திருவிழா

புரட்டாசி முதல் சனிக்கிழமை! காஞ்சிபுரம் வரதராஜப் பெருமாள் கோயிலில் குவிந்த பக்தர்கள்!!

புரட்டாசி முதல் சனிக்கிழமை! காஞ்சிபுரம் வரதராஜப் பெருமாள் கோயிலில் குவிந்த பக்தர்கள்!!

விடியோக்கள்

மதிமுகவின் வளர்ச்சியை தடுத்த திமுக! அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா | TVK | DMK | MDMK

மதிமுகவின் வளர்ச்சியை தடுத்த திமுக! அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா | TVK | DMK | MDMK

தோஷநிவர்த்தி தரும் நீலமேகப்பெருமாள்! | திருக்கோயில் வலம் | தஞ்சை

தோஷநிவர்த்தி தரும் நீலமேகப்பெருமாள்! | திருக்கோயில் வலம் | தஞ்சை