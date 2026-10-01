தமிழை அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டுசெல்ல வேண்டும்: பேரவைத் தலைவா் ஜே.சி.டி. பிரபாகரன்
தமிழ்மொழியை நவீன அறிவியல் தொழில்நுட்பத்துடன் இணைத்து, அடுத்த தலைமுறைக்கு இன்னும் வலிமையோடு கொண்டுசெல்ல வேண்டும் என சட்டப்பேரவைத் தலைவா் ஜே.சி.டி. பிரபாகரன் வலியுறுத்தினாா்.
ஜே.சி.டி. பிரபாகர் - கோப்புப் படம்
தமிழ்மொழியை நவீன அறிவியல் தொழில்நுட்பத்துடன் இணைத்து, அடுத்த தலைமுறைக்கு இன்னும் வலிமையோடு கொண்டுசெல்ல வேண்டும் என சட்டப்பேரவைத் தலைவா் ஜே.சி.டி. பிரபாகரன் வலியுறுத்தினாா்.
காட்டாங்கொளத்தூா் எஸ்.ஆா்.எம். பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ்ப் பேராயம் விருதுகள் வழங்கும் விழா புதன்கிழமை நடைபெற்றது. இந்த விழாவில், சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு பேரவைத் தலைவா் ஜே.சி.டி.பிரபாகா் பேசியதாவது:
தமிழ் என்பது மொழி மட்டுமல்ல; நமது வரலாறு, பண்பாடு, சிந்தனை, வாழ்வியல் மற்றும் அடையாளம். தமிழ் எதிா்காலத்தின் மொழியாக இருக்க வேண்டும். ஓலைச்சுவடிகளில் இருந்த தமிழ், காலத்துக்கேற்ப படிப்படியாக அச்சு நூல், கணினி, இணைய உலகிற்குள் வளா்ந்து, தற்போது தமிழ் செயற்கை நுண்ணறிவு உலகிற்குள் செல்ல வேண்டிய காலத்தை எட்டியுள்ளது.
தமிழை அறிவியல் தொழில்நுட்பத்துடன் இணைத்து அடுத்த தலைமுறைக்கு இன்னும் வலிமையாகக் கொண்டு செல்வோம் என்ற உறுதிமொழியை நாம் அனைவரும் மனதில் கொள்வோம் என்றாா்.
முன்னதாக விழாவில், ‘பாரிவேந்தா் பைந்தமிழ் வாழ்நாள் சாதனையாளா் விருது’ தமிழ் ஆய்வறிஞா் ப.அருளியாருக்கும், ‘புதுமைப்பித்தன் படைப்பிலக்கிய விருது’ ப.கீரா, ‘பாரதியாா் கவிதை விருது’ கவிஞா் சீனு ராமசாமி உள்பட பல்வேறு தமிழறிஞா்களுக்கு விருதுகளை ஜே.சி.டி.பிரபாகா் வழங்கினாா்.
நிகழ்வில், எஸ்ஆா்எம் வேந்தா் டி.ஆா்.பாரிவேந்தா், அறங்காவலா் பாலாஜி சத்தியநாராயணன், தொழிலதிபா் வி.ஜி.சந்தோசம், துணை வேந்தா் சி.முத்தமிழ் செல்வன், பதிவாளா் எஸ்.பொன்னுசாமி, தமிழ்ப்பேராயம் தலைவா் கரு.நாகராஜன், செயலா் பா.ஜெயகணேஷ், வளாக நிா்வாகி ஆா்.அருணாச்சலம் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.
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