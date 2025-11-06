தென்காசி
மாடியிலிருந்து குதித்து கொத்தனாா் தற்கொலை
சுரண்டையில் குழுக்கடன் பிரச்னை காரணமாக கொத்தனாா் மாடியிலிருந்து குதித்து தற்கொலை செய்து கொண்டாா்.
தென்காசி மாவட்டம், சுரண்டை சிவகுருநாதபுரத்தைச் சோ்ந்தவா் சு.ராமச்சந்திரன் (27). இவா் கொத்தனாா் வேலை பாா்த்து வந்தாா். இவருக்கு மனைவி, 3 மகன்கள் உள்ளனா். இவா், தனியாா் குழுக்களில் சுமாா் ரூ.5 லட்சம் வரை கடன் வாங்கி உள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. கடன் நிறுவனத்தினா், கடனை திரும்பக் கேட்டு தொடா்ந்து வற்புறுத்தினராம்.
இதனால், மனமுடைந்த ராமச்சந்திரன் புதன்கிழமை இரவு 9 மணிக்கு வீட்டு மாடியில் இருந்து குதித்தாராம். இதில், காயமடைந்த அவரை தென்காசி அரசு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைத்தனா். ஆனால், செல்லும் வழியிலேயே ராமச்சந்திரன் உயிரிழந்தாா். இது குறித்து சுரண்டை போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டனா்.