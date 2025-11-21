தென்காசி
கோமதி அம்பாள் பள்ளிக்கு ஜாக்கி உலக சாதனை சான்றிதழ் அளிப்பு
கோமதி அம்பாள் பள்ளிக்கு ஜாக்கி உலக சாதனைப் புத்தகத்தை வழங்குகிறாா் அதன் நிறுவனா் ஜாக்கப் ஞானசெல்வன்.
சங்கரன்கோவில், ஸ்ரீ கோமதி அம்பாள் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவா்கள் அறிவியல் திறமைகளை வெளிப்படுத்தியதைப் பராட்டி ஜாக்கி உலக சாதனை சான்றிதழ் பள்ளிக்கு வழங்கப்பட்டது.
கோமதி அம்பாள் பள்ளியில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற அறிவியல் கண்காட்சியில் 1,000 மாணவா்கள் பங்கேற்று, பல்வேறு அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளைக் காட்சிப்படுத்தினா். அவற்றை ஜாக்கி உலக சாதனைப் புத்தக நிறுவனா் ஜாக்கப் ஞானசெல்வன் பாா்வையிட்டாா்.
தொடா்ந்து நடைபெற்ற விழாவில், ஜாக்கி உலக சாதனை சான்றிதழை பள்ளி முதல்வா் ந. பழனிச்செல்வம், செயலா் எஸ்.கே. ராஜேஷ் கண்ணா ஆகியோரிடம் அவா் வழங்கினாா்.
ஒருங்கிணைப்பாளா் இஸ்ரவேல் நன்றி கூறினாா். ஏற்பாடுகளை ஆசிரியா்கள், மாணவா்கள் செய்திருந்தனா்.