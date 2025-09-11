கடையநல்லூரில் அதிமுக சாா்பில் இமானுவேல் சேகரன் நினைவு தினம்
தென்காசி

கடையநல்லூரில் அதிமுக சாா்பில் இமானுவேல் சேகரன் நினைவு தினம்

கடையநல்லூரில் அதிமுக சாா்பில் இமானுவேல் சேகரனின் நினைவு தினம் அனுசரிக்கப்பட்டது.

இதையொட்டி, அவரது படத்திற்கு தென்காசி வடக்கு மாவட்ட செயலா் கிருஷ்ணமுரளி (எ) குட்டியப்பா எம்எல்ஏ தலைமையில் கட்சியினா் மாலை அணிவித்து மலா் தூவி அஞ்சலி செலுத்தினா்.

மாவட்ட துணைச் செயலா் பொய்கை மாரியப்பன், அவைத் தலைவா் மூா்த்தி, மாவட்ட எம்ஜிஆா் மன்ற செயலா் கிட்டுராஜா, நகரச் செயலா் முருகன், ஒன்றியச் செயலா்கள் சுசீகரன், பெரியதுரை, ஜெயகுமாா், நிா்வாகிகள் முத்துகிருஷ்ணன், நாகூா் மீரான், அப்துல் ஜப்பாா் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

