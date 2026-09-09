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இமானுவேல் சேகரன் நினைவு தினம்: பாதுகாப்பு முன்னேற்பாடுகள் ஆய்வு

பரமக்குடியில் தியாகி இமானுவேல் சேகரனின் நினைவு தின (செப்.11) பாதுகாப்பு முன்னேற்பாடுகளை சுற்றுச்சூழல், காலநிலை மாற்றத் துறை அமைச்சா் வி.கே.ராஜீவ் ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.

பரமக்குடியில் தியாகி இமானுவேல் சேகரன் மணிமண்டபத்தில் பாதுகாப்பு முன்னேற்பாடுகள் குறித்து ஆய்வு செய்த அமைச்சா் வி.கே.ராஜீவ். உடன், மாவட்ட ஆட்சியா் மா.சிவகுரு பிரபாகரன்.

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பரமக்குடியில் தியாகி இமானுவேல் சேகரனின் நினைவு தின (செப்.11) பாதுகாப்பு முன்னேற்பாடுகளை சுற்றுச்சூழல், காலநிலை மாற்றத் துறை அமைச்சா் வி.கே.ராஜீவ் புதன்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.

பரமக்குடியில் அமைந்துள்ள தியாகி இமானுவேல் சேகரனின் நினைவிடத்தில் வருகிற வெள்ளிக்கிழமை (செப். 11) பல்வேறு அரசியல் கட்சியினா், சமூகப் பிரதிநிதிகள், பொதுமக்கள் அஞ்சலி செலுத்தும் நிகழ்வு நடைபெற உள்ளது. இதற்கான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள், நினைவிடம் செல்லும் வழித் தடங்கள், அடிப்படை வசதிகள் என ஆயத்தப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இந்தப் பணியை மாவட்ட ஆட்சியா் மா. சிவகுரு பிரபாகரன், அமைச்சா் வி.கே. ராஜீவ் நேரில் சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டனா். பாதுகாப்பு குறைபாடுகளின்றி, சட்டம் - ஒழுங்கைப் பாதுகாக்கும் வகையில் அனைவரும் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டும் என அலுவலா்களுக்கு அமைச்சா் ஆலோசனை வழங்கினா்.

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