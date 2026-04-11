தென்காசி

தென்காசியில் வாக்காளா் விழிப்புணா்வுப் பேரணி

பேரணியை கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தாா் மாவட்ட ஆட்சியா் ஏ.கே. கமல்கிஷோா்.

பேரணியை கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தாா் மாவட்ட ஆட்சியா் ஏ.கே. கமல்கிஷோா்.

Updated On :11 ஏப்ரல் 2026, 1:02 am

நூறு சதவீத வாக்குப் பதிவை வலியுறுத்தி தென்காசி புதிய பேருந்து நிலையத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிக்கு மாவட்ட ஆட்சியா் ஏ.கே. கமல்கிஷோா் தலைமை வகித்து, விழிப்புணா்வுப் பேரணியைத் தொடங்கி வைத்தாா்.

பின்னா் செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறியதாவது: மாவட்ட நிா்வாகம், மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகு, ஆகாஷ் ஐ.ஏ.எஸ். அகாதெமி ஆகியவை சாா்பில் நடைபெற்ற தோ்தல் விழிப்புணா்வுப் பேரணியில் வாக்காளா் உறுதி மொழி ஏற்கப்பட்டது என்றாா்.

தொடா்ந்து பிஎஸ்எஸ் மல்டி பிளக்ஸ் திரையரங்கில் தென்காசி விழிப்புணா்வு கீதம் 2026 என்ற சிறப்பு வாக்காளா் விழிப்புணா்வு குறும்படத்தை ஆட்சியா் வெளியிட்டாா்.

ஊரக வளா்ச்சி முகமை திட்ட இயக்குநா் தண்டபாணி, மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகு அலுவலா் அலெக்ஸ், அகத்தியா், மாவட்ட சமூக நல அலுவலா் மதிவதனா, காவல் உதவி ஆய்வாளா் ரத்தினபால் சாந்தி, குழந்தை நல குழுமத் தலைவா் விஜயராணி, ஆகாஷ் ஐ.ஏ.எஸ். அகாதெமி மாணவ, மாணவிகள் கலந்துகொண்டனா்.

தென்காசியில் ஆலோசனைக் கூட்டம்

வாக்காளா் விழிப்புணா்வுப் பேரணி, உறுதிமொழி ஏற்பு

நெல்லை பொருநை அருங்காட்சியகத்துக்கு 60 மாணவியா் கல்வி சுற்றுலா

குற்றாலம் கல்லூரியில் கனவுகள் மெய்ப்படும் விழா

வீடியோக்கள்

DINAMANI வார ராசிபலன்! | Apr. 12 முதல் Apr. 18 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

வீடியோக்கள்

தில்லியை வென்று நம்பிக்கையைப் பெறுமா சிஎஸ்கே? | CSK v DC Match Preview |

வீடியோக்கள்

LIK Movie Review | தீமா.. தீமா.. தேறுமா! | Pradeep Ranganathan | Vignesh Shivan | krithi shetty

தினமணி செய்திச் சேவை

வீடியோக்கள்

புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!

தினமணி செய்திச் சேவை

