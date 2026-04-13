தமிழகத்தில் எண்ணற்ற திட்டங்களை திமுக அரசு செயல்படுத்தியுள்ளது என்றாா் மதிமுக தலைமை நிலைய செயலா் துரை வைகோ.
கடையநல்லூா் தொகுதி மதிமுக வேட்பாளா் தி.மு.ராஜேந்திரனுக்கு வாக்கு சேகரித்து மாவடிக்கால் பகுதியில் அவா் பேசியது:
திமுக ஆட்சியில் ஏராளமான திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளன. தமிழ்நாட்டில் 1 கோடி 31 லட்சம் பெண்களுக்கு மகளிா் உரிமைத் தொகை வழங்கப்பட்டுள்ளது. அத்தொகை உயா்த்தி தரப்படும் எனவும் வாக்குறுதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. சொன்னதையும் தாண்டி சொல்லாத திட்டங்களையும் தமிழக முதல்வா் செய்துள்ளாா்.
12 லட்சத்து 37,000 கோடி மதிப்பிலான முதலீடுகளை தமிழகத்திற்கு மு.க.ஸ்டாலின் கொண்டு வந்துள்ளாா். அதற்காக 1,127 புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தங்களில் முதல்வா் கையெழுத்திட்டுள்ளாா். இளைஞா்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை உருவாக்க வேண்டும் என்பதற்காக பல நாடுகளுக்கு முதல்வா் சென்று முதலீட்டை பெற்றாா். இது வெறும் கண்துடைப்பு என எடப்பாடி பழனிசாமி கூறினாா். ஆனால், முதலீட்டை ஈா்த்தது தொடா்பாக ஆதாரங்களுடன் முதல்வா் தெரிவித்தாா்.
வைகோவின் போராட்ட குணத்தை பாா்த்து அரசுப்பணியை துறந்து அரசியலுக்கு வந்தவா் தி.மு.ராஜேந்திரன். வைகோவின் உதவியாளராக பணியாற்றியவா். அந்த அனுபவம் நிச்சயம் கடையநல்லூா் தொகுதி மக்களுக்கு பலனளிக்கும். அவரும் மண்ணின் மைந்தன்தான் என்றாா். தென்காசி வடக்கு மாவட்ட முன்னாள் திமுக பொறுப்பாளா் செல்லத்துரை, வழக்குரைஞா் சுப்பையா, நகர மதிமுக செயலா் முருகன், கூட்டணி கட்சியினா் கலந்து கொண்டனா்.
தொடர்புடையது
வீடியோக்கள்
காட்ஸ் அண்ட் சோல்ஜர்ஸ் டீசர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
டார்லிங் மறுவெளியீட்டு டிரைலர்!
தினமணி செய்திச் சேவை
சிஎஸ்கேவின் பாதை, இனி சிங்கப் பாதை! | Chennai Super Kings | CSK | Sanju Samson |
தினமணி செய்திச் சேவை
கேரவனிலிருந்து நேராக கோட்டையா?: பொரிந்து தள்ளிய சரத்குமார் | Sarathkumar | TVK Vijay | #tvkcampaign
தினமணி செய்திச் சேவை