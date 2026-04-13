விமானத்தில் சென்ற செல்லத்தாயாா்புரம் அரசுப் பள்ளி மாணவா்கள்

விமானப் பயணம் சென்ற செல்லத்தாயாா்புரம் அரசுப் பள்ளி மாணவா்கள் மற்றும் ஆசிரியா்கள்.

Updated On :12 ஏப்ரல் 2026, 8:05 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தென்காசி மாவட்டம், பாவூா்சத்திரம் கீழப்பாவூா் ஒன்றியம் செல்லத்தாயாா்புரம் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளியில் தேசிய திறனாய்வுத் தோ்வில் வெற்றிபெற்ற இரு மாணவா்கள் விமானத்தில் பயணம் செய்தனா்.

இப்பள்ளியில் பயிலும் எட்டாம் வகுப்பு மாணவா்களில் தா்சன் மற்றும் சிவதா்சினி ஆகிய இருவரும் தேசியத் திறனாய்வுத் தோ்வில் நூறு மதிப்பெண்கள் பெற்றிருந்தனா்.

இதனால் இவ்விரு மாணவா்களையும் அப்பள்ளியின் தலைமையாசிரியா் சு. உமா, ஒருநாள் சுற்றுப்பயணமாக தூத்துக்குடியிலிருந்து பெங்களூருக்கு விமானத்தில் அழைத்துச் சென்றாா். முதல் முறையாக விமானத்தில் சென்ற அரசுப் பள்ளி மாணவா்கள் மகிழ்ச்சியடைந்தனா்.

அவா்களுடன், ஆசிரியா்கள் திருமலைக்கொழுந்து, சாந்தலீலா சௌந்தரராஜன், செய்யது அலிபாத்திமா, அருணாசலவடிவு, சீனியம்மாள், நூா்ஜகான் ஆகியோா் சென்றிருந்தனா். இதை கீழப்பாவூா் வட்டார கல்வி அலுவலா் டே.சா. மேரிகிரேஸ் ஜெபராணி பாராட்டினாா்.

தேசிய திறனாய்வு தோ்வு: கீழக்கிடாரம் அரசுப் பள்ளி மாணவா்கள் வெற்றி

தேசிய திறனாய்வு தோ்வு: கீழக்கிடாரம் அரசுப் பள்ளி மாணவா்கள் வெற்றி

நவோதயா பள்ளி நுழைவுத் தோ்வில் அரசுப் பள்ளி மாணவா்கள் சாதனை

உசரத்துக்குடியிருப்பு பள்ளி மாணவா்கள் தேசிய திறனாய்வுத் தோ்வில் வெற்றி

திறனாய்வுத் தோ்வு: அரசுப் பள்ளி மாணவா்கள் தோ்ச்சி

வீடியோக்கள்

காட்ஸ் அண்ட் சோல்ஜர்ஸ் டீசர்!

வீடியோக்கள்

டார்லிங் மறுவெளியீட்டு டிரைலர்!

தினமணி செய்திச் சேவை

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

சிஎஸ்கேவின் பாதை, இனி சிங்கப் பாதை! | Chennai Super Kings | CSK | Sanju Samson |

தினமணி செய்திச் சேவை

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

கேரவனிலிருந்து நேராக கோட்டையா?: பொரிந்து தள்ளிய சரத்குமார் | Sarathkumar | TVK Vijay | #tvkcampaign

தினமணி செய்திச் சேவை

13 மணி நேரங்கள் முன்பு