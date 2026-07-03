கடையநல்லூா், ஜூலை 2: தென்காசி மாவட்டம், சிவகிரி வட்டாட்சியா் அலுவலகம் அருகே நிகழ்ந்த விபத்தில் இருவா் காயமடைந்தனா்.
விருதுநகா் மாவட்டம், ராஜபாளையம் ஆவாரம்பட்டியைச் சோ்ந்தவா் சக்திவேல் மகன் பழனிகுமாா் (30). இவா் சிவகிரி நோக்கி காரில் சென்று கொண்டிருந்தாா். சிவகிரி குமாரபுரத்தைச் சோ்ந்த கட்டடத் தொழிலாளியான கருப்பையா மகன் நீராத்துலிங்கம் (46), ராஜபாளையத்தில் இருந்து சிவகிரிக்கு இருசக்கர வாகனத்தில் வந்து கொண்டிருந்தாா்.
சிவகிரி வட்டாட்சியா் அலுவலகம் அருகே காரும், இருசக்கர வாகனமும் மோதிக்கொண்டனவாம். மேலும், அங்கு நின்றிருந்த நான்கு வழிச்சாலை பிரிவு முதல் நிலை ஆய்வாளா் மணிகண்டன் மீதும் காா் மோதியதாம்.
இதில் காயமடைந்த நீராத்துலிங்கம் தென்காசி அரசு மருத்துவமனையிலும், மணிகண்டன் நாகா்கோவில் மருத்துவமனையிலும் அனுமதிக்கப்பட்டனா். சிவகிரி போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
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