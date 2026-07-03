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தென்காசி

தங்கப்பழம் கல்லூரியில் தீயணைப்பு பயிற்சி முகாம்

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Updated On :3 ஜூலை 2026, 4:30 am IST

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தங்கப்பழம் கல்லூரியில் தீயணைப்பு பயிற்சி முகாம் நடைபெற்றது.

கல்லூரிச் செயலா் முருகேசன் தலைமை வகித்தாா். கல்லூரி முதல்வா் வன்னியராஜன், பேராசிரியா் ராமலிங்கம் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.

வாசுதேவநல்லூா் தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு பணிகள் நிலைய அலுவலா் மாடசாமிராஜா, முருகன், செல்வ முருகேசன் ஆகியோா் தீயணைப்பு பயிற்சி முறைகள் குறித்து விளக்கமளித்தனா்.

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