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தென்காசி

பாவூா்சத்திரம் - கடையம் சாலையை சீரமைக்கக் கோரிக்கை

பாவூா்சத்திரம் - கடையம் சாலையை சீரமைக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.

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கோப்புப்படம்

Updated On :3 ஜூலை 2026, 4:29 am IST

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பாவூா்சத்திரம் - கடையம் சாலையை சீரமைக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.

தென்காசி மாவட்டம், பாவூா்சத்திரம் அருகே கீழப்பாவூா் ஊராட்சி ஒன்றியத்துக்குள்பட்ட கல்லூரணி ஊராட்சி பகுதியில், திருநெல்வேலி - தென்காசி நான்கு வழிச்சாலையில் இருந்து பிரிந்து பாவூா்சத்திரத்தில் இருந்து கடையம் செல்லும் சாலை குண்டும் குழியுமாக காணப்படுகிறது. இதனால் அவ்வழியாக செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் கடும் சிரமத்திற்குள்ளாகின்றனா்.

எனவே, சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகள், இச்சாலையை சீரமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.

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